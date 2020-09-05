英官員料與歐盟難達貿易協議

雙方漁業配額談不攏

英國一直堅持脫歐後一切規定，由英國自行決定。消息稱，英國希望以國家援助來發展技術產業，而歐盟不希望以政府補貼打壓對手，意味相關談判難有協商空間。此外，雙方在漁業配額方面亦談不攏。英國政府希望在自己境內的水域，把保留給英國漁民的漁業配額增加1倍，被歐盟拒絕。

歐盟的英國脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）早前批評英國自談判以來，一直拒絕為公平競爭提供可靠保證。他表示，由於英國無意延長脫歐過渡期，因此最遲要在今年10月底敲定脫歐協議，當前已無時間可浪費。

德國上月復蘇勢頭轉弱，受資本產品和消費品產量增長放緩拖累，7月工廠訂單按月僅增2.8%，遠低於6月的28.8％破紀錄升幅，打壓了歐洲最大經濟體在第三季強勁復蘇的希望。

雖然德國製造業在上月的海外訂單增長強勁，但本土訂單急降，令整體訂單水平較一年前低7.3％。德國央行行長魏德曼（Jens Weidmann）早前警告，經濟復蘇之路漫長而崎嶇。

（綜合報道）

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