美失業改善 未挽美股跌勢 科技股早段再挫 納指曾跌5%

美國政府的數據顯示，最近一周汽油需求下降。新加坡石油樞紐的中間餾分油庫存，飈升至9年來最高水平。國際油價昨晚跌約2%。

需求跌庫存高企 油價挫2%

《金融時報》引述消息人士稱，日本軟銀集團（SoftBank）上月「鯨吞」美國科技股期權，個別公司股份出現過去10年來最大的交易量，推動納指急升。有銀行界人士形容這是危險之舉。據悉，軟銀部分人士也為掃貨規模之大感到憂慮。野村證券指出，期權的交投活躍，意味美國股市仍容易受到進一步波動的衝擊。高盛的數據顯示，過去兩周，美國股票交易看漲期權總名義價值，平均每天為3,350億美元。這是2017年至19年滾動平均水平的3倍多。

美股累積頗大升幅後，周四在沒有特別催化劑下突然急跌，三大指數重創，作為升市火車頭的科技股成重災區。蘋果周四股價急跌8%，損失近1800億美元市值，是美國上市公司有紀錄以來最大的市值損失。蘋果昨早段再跌5%。費城半導體指數周四跌5.7%，是6月中以來最大跌幅，市值縮水1000億美元。該指數昨早段再跌3%。彭博社稱，半導體板塊下跌之際，中國政府剛公布新的半導體發展政策，應對美國政府的技術出口限制，長遠或不利美國半導體行業發展。

瑞銀：大型科技股現較多泡沫

瑞銀全球財富管理美洲股票主管David Lefkowitz稱，大型科技股的估值出現較多泡沫。這次拋售更多是由市場的技術因素推動。他說，估值最高的股票跌幅最大，這不令人意外。

星展銀行（DBS）投資總監侯偉福則認為，美股經過數月急升，這次下滑是「一次不錯的健康調整」，股價仍可能進一步回調，不過在低利率和低收益率的環境，股票仍是投資之選。

美國企業高層早前已紛紛獲利沽貨。數據供應商Smart Insider為《金融時報》編製的數據顯示，美國1042名企業高層上月出售了自己公司的67億美元股票，超越2015年11月以來任何月份。沽售股票的美國企業高層數目，也是2018年8月以來最高。分析認為，隨著市場繼續消化疫情、疫苗和美國大選等消息，股市走勢不會像之前凌厲。

新職多源自政府 私人招聘似放慢

美國上月的職位增長，部分由於政府增聘了34.4萬人，相當於上月非農職位增長的四分之一，反映私人企業招聘似乎放慢。這些政府的新增職位，主要是擔任人口普查員。隨著各州經濟活動逐步重開，失業率由4月接近15%的峰值大幅回落（見圖），反映美國人正重投職場。儘管如此，失業率仍遠高於2月疫情爆發前的3.5%歷史低位。上月美國的職位仍較2月時少1150萬個，料復蘇之路仍然漫長。

（綜合報道）

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