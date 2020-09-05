保聯推虛擬平台 方便視像賣保險

保聯表示，保監局已就保聯選取的方案，進行嚴格合規及技術審查，以確保方案在安全性、使用者權限、審計等方面，均符合所有法規要求，並能有效保障消費者權益。

須向保監局申請推出遙距銷售

即使保險公司選用保聯的平台，仍需向保監局申請推出遙距銷售。據了解，保險公司在平台技術以外部分，例如在平台所出售的產品、為保險代理提供的訓練等，仍需得保監局批准。除保聯外，目前已有3間保險公司和3間銀行，以自行發展的技術，經沙盒推出遙距銷售平台。

此外，保監局宣布，因應新冠肺炎實施的臨時非親身銷售特定保障型保險產品的臨時措施，將獲延長至今年年底，措施涵蓋的產品範疇和執行細節維持不變。相關措施分別在2月和3月推出，原定於9月底到期。獲放寬的保險產品，包括延期年金、自願醫保、定期壽險，以及不含高儲蓄成分或無現金價值的可續保保單，而含有儲蓄成分的壽險保單則不包括在內，須透過透過保險科技沙盒，申請的虛擬銷售平台才能遙距銷售。

保監局同日就《保險業（特定目的業務）規則》，展開為期6星期的公眾諮詢。早前立法會修例引入保險相連證券在香港發行而設的新規管制度，以配合預計於2021年實施。由於保險相連證券不是適合一般散戶投資者，新草擬規則的目的，是用於訂立規則限制相關產品的銷售，包括合資格投資者的範圍、最低投資額及違反銷售限制的相關罪行。