虛假聲明提取強積金 判12個月感化令

個案經積金局和警方調查後提出刑事檢控，最終被法庭裁定作出虛假或具誤導性的陳述，判處12個月感化令，其間必須遵從感化官指示，以及不可再犯任何刑事罪行。

《強制性公積金計劃條例》規定，強積金計劃成員可藉永久離開香港為由，申請提早取回強積金，但成員只可以此理由提出一次申請；換言之，若成員其後返港及再次參加強積金計劃，將不能再次以永久離港的理由申請提早取回強積金。

永久離港為由申請僅限一次

任何人士如向積金局或受託人作出虛假聲明，即屬違法，最高可被罰款10萬元及監禁1年。過往曾有強積金計劃成員以永久離港為由申請提早取回強積金，因為作出虛假聲明而被定罪，今年6月便有類似個案被判監。

積金局發言人提醒，強積金計劃成員切勿以身試法，積金局會與警方及相關政府部門保持密切聯繫，就可疑個案查核申索人是否真正永久離港，更提到積金局的備存紀錄冊，載列所有曾以永久離開香港為由提早取回強積金的成員，以核實成員會否因同一理由而提早取回強積金，一旦發現可疑個案，積金局必定會依法處理。