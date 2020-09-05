網上設施需求大增 新意網派息升6%

純利跌9.5% EBITDA 升18%

持續經營業務的EBITDA按年上升18%至11.86億元。撇除因採納香港財務報告準則第16號「租賃」的影響，持續經營業務的EBITDA按年上升15%至11.58 億元。受疫情帶動需求，集團旗下MEGA Campus取得不少遊戲和社交媒體的新合約，期內數據中心及資訊科技設施收入按年升10.8%。期內因公司收購MEGA Two，令集團的銀行結餘及存款減少至4.02億元。

新意網期內出售創紀之城一期及柯達大廈二期的物業，撤出物業出租業務，相關業務貢獻盈利跌62.5%至0.89億元。

集團指出，期內獲得總值1.34億元的安裝超低電壓合約，對下一年度的超低電壓業務有可觀幫助。現有數據中心MEGA-i 各項優化工程將於2020年底前完成，未來電力容量增達40%。而有關荃灣和將軍澳的新項目將於2022年落成，集團指，於香港的數據中心總樓面面積將增加一倍至約280萬平方呎，總IT負載電力容量將會是現在的3倍以上。