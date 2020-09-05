高銀確認洽長實牽頭融資87億 售保理業務套20億 復牌曾飈逾九成

明報記者 方楚茵

高銀表明，今次出售保理業務是鑑於財務表現欠佳，截至今年6月底財年淨虧損為約919萬元，因應當前市况，董事認為重新調配管理層及財務資源，以加強餘下業務表現，符合公司和股東的整體利益，而出售事項將導致終止確認出售集團的銀行借貸，有助提升集團整體財務靈活度。

保理業務表現差 上年度蝕919萬

高銀旗下四大業務為地產、保理、酒品交易及餐飲，當中保理業務在2019財年上半年營業額升39%至9500萬元，分部溢利增加22.5%至8030萬元。

上述交易毋須經股東大會批准。由於代價與出售集團資產淨值及股東貸款帳面值於2020年6月底的總額淨值相若，因此將不會從出售事項錄得重大收益或虧損。

至於融資方面，自長實7月空降企業業務發展部總經理馬勵志出任高銀副主席及非執董後，是否真的出手及如何相救高銀一直成為市場焦點。雖然今次高銀直接承認獲得長實協助，但公告內未有披露詳情及條款，惟早前有消息指今次重組協議不涉及股本等，並指長實不會再增派人員加入高銀。

傳兩年期融資 58億來自長實

據Debtwire早前報道，高銀獲得長實協助所得的是兩年期融資，當中58億元來自長實，此優先級別息率約7至8厘，而較後級別貸款方收取利息則高達14至16厘，此級別貸款由Hammer Capital（黑馬資本）包銷。報道引述消息人士指，由於高銀有意出售其九龍灣高銀金融國際中心，故或在融資一年到期時提前償還，以及該商廈已吸引了不少買家，競標價高達120億元。