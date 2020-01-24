百勝定價412元 福祿控股下周一招股

百勝中國公布，將授出超額配股權，再發售628.66萬股，相當於全球發行股份的15%。不計包銷費及上市支出，約淨集資172.67億元，實行超額配股權後淨集資額則達198.57億元。百勝中國擬於9月10日（下周四）掛牌。

福祿每手4495元入場 料9月18日掛牌

虛擬產品B2B平台福祿控股（2101）下周一（7日）起招股，招股價介乎6.9至8.9元。每手500股，入場費4494.84元。公司全球發行1億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，集資額約介乎6.9億元至8.9億元之間。招股期至下周五（11日）中午12時截止，預計9月18日掛牌。

公司董事長兼首席執行官符熙指出，本次IPO共有5名基石投資者，包括內地國企背景基金中投中財，投資800萬美元；恒地（0012）主席李家傑旗下基金600萬美元；光谷產投投資3000萬元人民幣；互聯網公司武漢百捷投資300萬美元；遊戲公司完美世界投資100萬美元。

福祿控股主要作為第三方平台運營商，銷售點卡、充值券等虛擬產品，並於交易中收取佣金。按收入計，公司於內地同業中排名第一，按去年GMV（商品交易總額）計算，公司於內地同業中排名第五，全年GMV錄得128億元人民幣。

京東數科重新委任科創板上市保薦人

另據彭博報道，京東（9618）旗下京東數科重新委任上海科創板上市的保薦人，與國泰君安及五礦證券合作。日前有報道指出，京東已終止與中信証券、華菁證券的輔導上市協議。據報，京東隨後指變動不影響上市。