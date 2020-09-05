內銀本月料發債1950億人幣

歷來次高內銀債發行額

報道指出，本月工行將發行600億元二級資本債，郵儲行和交行將分別計劃發行600億元和300億元永續債發行，全國性股份行廣發銀行亦計劃發行450億元二級資本債。以上債券發行，為早前已向公司董事會和股東提出的集資計劃，部分銀行正等待監管審批，或會延後發行時間。

需求弱 內銀債價低迷

華泰證券表示，投資者對債券的需求或已有限，次級市場價格反映市場需求疲弱。農行一隻永續債本月跌至一年低位，而郵儲行的3.69厘永續債亦在月底跌至3月發行以來的低位，票面值100元的債券，以96.84元在市場交易。

上季末四大行核心一級資本充足率跌

今年第二季末，四大國有銀行的核心一級資本充足比率皆按季跌，資本充足率除農業銀行（1288）外亦全數下跌，而農行的資本充足率按季上升了0.32個百分點，或因該行在5月發行了永續債和二級資本債，分別為850億元和400億元。

人行副行長劉國強上月表示，第二季內銀資本充足率較年初降0.43個百分點至14.21%，仍高於監管要求的10.5%。他指現時沒有降低資本充足率要求需要，也不能靠下調要求滿足監管，而是需要有豐富的資本補充手段。

評級機構標準普爾上月發表報告，認為四大行雖然現時仍能在最低資本要求以上維持安全的水平，不過距離2025年實施的全球資本要求，合共有2200億美元的缺口，未來數年內銀盈利或因經濟壓力縮減，資本缺口可能擴至9000億美元。