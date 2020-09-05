港股通納多隻生科醫療股 未盈利者「待協商」

恒指公司於8月中，將包括啟明醫療（2500）、康希諾（6185）等「B股（未盈利生科股）」納入恒生綜指，被視為此批股份納入港股通第一步。當時恒指公司對B股能否納入港股通仍不置可否。

信達生物百濟神州開始盈利獲納入

恒指公司於8月24日再發公告，列出包括信達、百濟及6隻未盈利生科股，指鑑於未能確定按上市規則第18A章上市的生科股是否符合互聯互通資格，將不會於下周一加入各項互聯互通相關指數。滬深交所昨表態，由於已開始盈利且符合主板資格，正式納入信達及百濟為互聯互通買賣名單。

滬深兩地本次納入各自港股通股份大不相同，除上述醫療股外，唯一重疊股份是鷹君（0041）。上交所納入股份包括金地商置（0535）、香港寬頻（1310）、新東方在線（1797）、中海物業（2669）、宇華教育（6169），共計10隻。深交所本次納入一批物管股，包括永升服務（1995）、時代鄰里（9928）、建業新生活（9983）、寶龍商業（9909）。其餘將可在深港通下港股通交易股份，包括內需股九毛九（9922），5G概念股京信通信（2342）及半新股移卡（9923），共計新納入股份24隻。