科指低位彈4% 恒指失守半年升軌 指數換馬 成交逾2000億近兩月最多

明報記者 溫藹紅

恒指夜期曾低水269點

美國總統特朗普於香港時間周四清晨發出一條推文表示，道指突破29,000點，「你們很幸運有我作為總統，如果是拜登，股市會崩盤」（見圖）。話音剛落，周四晚道指開市不久即跌穿29,000點，收市重挫800點，納指更跌5%，拖累恒指昨早裂口低開，跌穿3月中以來的上升軌。

美股昨晚開市先升後跌，道指早段曾彈逾200點後下跌，截至昨晚約11時半，道指大跌逾500點，納指再重挫逾3.5%；恒指夜期低水269點，報24,426點。

小米低位彈11% 倒升2.5%

科指昨一度大挫5.4%，最終收市跌118點或1.5%，報7588點。恒指及國指經季度檢討後昨日收市正式換馬，帶動個別科技股在尾市反彈（見表）。其中藍籌新貴小米全日倒升2.5%，從低位反彈達11%；阿里巴巴收市跌3.59%，但低位反彈逾3%；藥明生物（2269）則跌2.2%。獲納入國指的美團（3690）午後曾倒升，收市只跌0.31%。金融股權重遭削減，當中匯控（0005）全日跌1%；友邦（1299）則跌3%。騰訊（0700）的權重要回落至10%的上限，全日股價跌3%。

分析：藍籌新貴倘見頂 恒指續受壓

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，市場已經消化指數換馬及科指ETF新產品等消息，因此投資者的憧憬減少，短期需留意外圍美股及科技股的調整情况。

港股方面，譚朗蔚認為，若新成為藍籌的阿里巴巴及小米開始見頂回調，估計將對恒指構成進一步下跌壓力，又指恒指若失守24,500點，預計將下試23,000點水平。他指出，中長線仍看好新經濟板塊，尤其是ATM三大科技股，建議視乎回調後再作吸納。

星展銀行香港及內地電訊及科技行業分析師譚紫宏表示，近日科網股的回調包括不同原因，相信是受市場氣氛影響，並非因為基本面變差，未有改變投資建議，另外因應疫情下在家抗疫的常態，帶動電商及線上遊戲板塊上半年走勢向好，相信有關板塊未來增長較快，可留意相關的股份，如騰訊及網易（9999）。