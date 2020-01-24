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新地等長沙灣潤發倉申增507伙 規劃署不反對

【明報專訊】近年不少發展商將旗下貨倉重建，如新地（0016）、嘉里（0683）及華潤持有長沙灣荔康街、發祥街及深旺道潤發貨倉及嘉里鴻基貨倉用地重建住宅項目，去年9月向城規會遞交修訂方案，額外增加507伙或16%至3647伙，及減少物業座數至7幢，總樓面逾191.3萬方呎。有關申請將於今日城規會審理，據規劃署文件顯示，該署不反對有關申請。

資料顯示，上述項目分兩個地盤發展，地盤1擬建1幢不多於42層高住宅大樓，而地盤2擬建6幢不多於45層高住宅大樓，兩地盤合共提供3,647伙。另發展商擬將荔發街關閉，發展為一條闊17米的園境行人通道，當中包括兩旁設置商店，以及於兩個地盤中間設計一條約7米闊、24小時開放予以公眾使用的通道。

申建共7幢涉3647伙住宅

城規會今日將審理兩份活化工廈的申請，其中嘉里於九龍灣啟興道7號的嘉里危險品倉，曾在2012年獲批重建成豪宅，但發展商去年轉作重建成1幢26層高商廈，涉52.7萬方呎樓面。另永泰（0369）九龍灣瑞興中心申請重建30層高商廈，涉及約26.3萬方呎樓面，規劃署不反對上述兩宗申請，料今日獲「開綠燈」。

此外，由舖王鄧成波家族持有大部分業權的尖沙嘴加連威老道61至73號（單號）舊樓，原定今年7月底進行強拍，惟拍賣前夕，遭人向高等法院申請禁制令，並獲批出禁制令，令拍賣急煞停。據土審資料顯示，項目將於今早開庭聆訊，料事件將有新進展。

相關字詞﹕永泰 活化工廈 華潤置地 嘉里 新地 潤發貨倉 鴻基貨倉 城規會

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