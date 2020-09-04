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戴思聰富澤3房1488萬易手 13年升逾倍

【明報專訊】疫情放緩，加上未有矚目大型全新盤開售搶客，近日二手樓市成交逐步回升。其中，有「音樂教父」之稱的戴思聰，生前所持有鄰近港鐵炮台山站的富澤花園單位於近日易手。

疫情爆發後屋苑新高價成交

利嘉閣分行分區經理梁澄江表示，單位位於富慧閣中層A室，實用面積798方呎，3房套間隔，以1488萬元易手，實呎18647元，成交價為屋苑自今年初疫情爆發後、近7個月來新高。資料顯示，單位登記原業主為戴斯聰(TAI SEE CHUNG)、及其妻許梅德(SHE MAY TE)，2007年以約638萬元購入，帳面升值約850萬元或約1.3倍。戴思聰原名戴斯聰，為已故著名音樂教育家，八十及九十年代教導過多位樂壇天皇巨星，包括黎明、劉德華、郭富城、王菲等，被譽為音樂教父，惟曾先後與徒弟陳曉東、鄭嘉穎發生合約糾紛，而他已於2010年7月因病離世。

康怡複式1847萬 低市價一成

不過，個別大型屋苑特色戶卻以低價成交，其中十大屋苑之一的鰂魚涌康怡花園，有複式戶大劈逾300萬元、以低市價一成易手。中原分行首席分區經理楊文傑表示，成交單位為屋苑G座頂層戶，實用面積1091方呎，採複式間隔。單位原業主於一周前，以2150萬元放盤，經議價後，最終劈價303.2萬元或14%，以1846.8萬元沽出單位，實呎16928元，成交價低市價約一成。原業主2007年4月以665萬元購入單位，持貨逾13年，帳面賺1181.8萬元或1.8倍。

另外，利嘉閣分區董事黃民熹指，黃大仙鑽嶺高層D，以603.8萬元易手，實用面積338方呎，2房間隔，採開放式廚房設計，實呎17864元，屬市價。原業主於2016年以561萬購入單位，帳面獲利42.8萬元或8%，但若連買入單位的稅項及代理佣金等雜費計，業主實際只獲微利。

相關字詞﹕音樂教父 鑽嶺 康怡花園 富澤花園 戴思聰

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