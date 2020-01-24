經濟
發展商專訪

香港地產

禹洲堅道UPPER CENTRAL開放式戶 月租1.4萬入場

【明報專訊】疫情放緩下，部分發展商不僅開始積極部署推出新盤，以便搶吸市場購買力外，亦加快推出旗下住宅項目招租。

繼新地（0016）中半山堅道18號TOWNPLACE SOHO 後，區內再有物業招租。由禹洲地產（1628）發展的堅道48號UPPER CENTRAL，現委託中原地產進行招租，實用面積由167至388方呎，其中開放式戶實用由167方呎起，面積細絕中、西半山一帶。據悉，意向月租由1.4萬元起。

最細實用167呎起 呎租逾80元

中原地產首席營業董事李巍表示，項目提供82伙，每戶配備基本家電及智能家居配置，參考毗鄰TOWNPLACE SOHO及樓齡8年的瑧環呎租，意向呎租80至100元。另項目設會所Upper Club，位於5樓及頂層，5樓設健身室、多功能活動室、休閒閱讀室或私人電影院，頂層則設spa按摩浴池及燒烤聚會空間等。

另九龍站租務交投亦出現反彈，利嘉閣高級聯席董事顏廷軒指，九龍站一帶屋苑上月共錄得154宗租賃成交，較7月份115宗大幅反彈34%。

九龍站上月154宗租賃 按月升逾三成

其中凱旋門朝日閣低層C室近日以2.4萬元租出，以實用419方呎計，呎租57元，同類單位朝日閣中層C室今年3月僅以1.9萬元租出，單位面積及間隔均與近日租出單位相若，樓層甚至比是次單位高，反映租金回升近三成。業主2005年以412萬元一手購入，現享約7厘租金回報。

[發展商專訪]

相關字詞﹕禹洲地產

上 / 下一篇新聞

恒指收市後換馬 料207億追買4新貴 小米染藍前北水高位沽22億
恒指收市後換馬 料207億追買4新貴 小米染藍前北水高位沽22億
第3隻科指ETF今掛牌
第3隻科指ETF今掛牌
「十四五」優先發展 晶片股逆市做好
「十四五」優先發展 晶片股逆市做好
中芯股東低折讓配股套40億
中芯股東低折讓配股套40億
8月強積金整體回報升2.69%
8月強積金整體回報升2.69%
農夫山泉凍資逾6000億 港股「新凍資王」
農夫山泉凍資逾6000億 港股「新凍資王」
一田超市疫下生意按年升四成 逆市投資600萬 沙田開近4000呎便利店
一田超市疫下生意按年升四成 逆市投資600萬 沙田開近4000呎便利店
Visa香港：非接觸式電子交易飈至七成
Visa香港：非接觸式電子交易飈至七成
7月爆疫以來 港PMI連跌兩月
7月爆疫以來 港PMI連跌兩月
Calvin Klein母企 上季虧損大幅收窄
Calvin Klein母企 上季虧損大幅收窄
高銀開市前停牌 傳出售業務套現
高銀開市前停牌 傳出售業務套現
證監查造市案 凍結申萬宏源4帳戶
證監查造市案 凍結申萬宏源4帳戶
袁彌明4130萬元股份贈母 11年前獲「打本」助創業
袁彌明4130萬元股份贈母 11年前獲「打本」助創業
三愛連續4年遲發業績 聯交所譴責5董事
三愛連續4年遲發業績 聯交所譴責5董事
中銀人壽：倘持續低息 須降保證回報率
中銀人壽：倘持續低息 須降保證回報率
道指午夜曾急挫800點 蘋果跌7% 特斯拉瀉近一成
道指午夜曾急挫800點 蘋果跌7% 特斯拉瀉近一成
「羅賓漢」受查 或罰7800萬
「羅賓漢」受查 或罰7800萬
馬克龍鋪路大選 法推9000億振興經濟計劃
馬克龍鋪路大選 法推9000億振興經濟計劃
張兆聰：內房沽壓有限 首選龍湖冷吼融創
張兆聰：內房沽壓有限 首選龍湖冷吼融創
何民傑：消滅Uber 趕絕共享經濟
何民傑：消滅Uber 趕絕共享經濟
技術取勝：信義光能考驗9.3元支持
技術取勝：信義光能考驗9.3元支持
盧駿匡：恒指料至10月才有大調整
盧駿匡：恒指料至10月才有大調整
劉思明：科網股回吐 阿里京東候低吸
劉思明：科網股回吐 阿里京東候低吸
周顯：超級富豪比「八卦」
周顯：超級富豪比「八卦」
譚新強：投資乃後現代斬叉燒傍身之技
譚新強：投資乃後現代斬叉燒傍身之技
湯文亮：抗疫基金 不食白不食
湯文亮：抗疫基金 不食白不食
前港足轉做升學移民顧問：投資移民愛爾蘭 購福利房較穩健
前港足轉做升學移民顧問：投資移民愛爾蘭 購福利房較穩健
盧楚仁：菅義偉難有作為 日股匯各奔前程
盧楚仁：菅義偉難有作為 日股匯各奔前程
泓碧13洋房今悉數招標 示範屋首曝光 最大5289方呎 做價料挑戰區內紀錄
泓碧13洋房今悉數招標 示範屋首曝光 最大5289方呎 做價料挑戰區內紀錄
Wetland 3期上載樓書 最快下周開價
Wetland 3期上載樓書 最快下周開價
戴思聰富澤3房1488萬易手 13年升逾倍
戴思聰富澤3房1488萬易手 13年升逾倍
新地等長沙灣潤發倉申增507伙 規劃署不反對
新地等長沙灣潤發倉申增507伙 規劃署不反對
BODY SHOP 短租銅鑼灣舖 月租30萬低舊租五成
BODY SHOP 短租銅鑼灣舖 月租30萬低舊租五成