禹洲堅道UPPER CENTRAL開放式戶 月租1.4萬入場

繼新地（0016）中半山堅道18號TOWNPLACE SOHO 後，區內再有物業招租。由禹洲地產（1628）發展的堅道48號UPPER CENTRAL，現委託中原地產進行招租，實用面積由167至388方呎，其中開放式戶實用由167方呎起，面積細絕中、西半山一帶。據悉，意向月租由1.4萬元起。

最細實用167呎起 呎租逾80元

中原地產首席營業董事李巍表示，項目提供82伙，每戶配備基本家電及智能家居配置，參考毗鄰TOWNPLACE SOHO及樓齡8年的瑧環呎租，意向呎租80至100元。另項目設會所Upper Club，位於5樓及頂層，5樓設健身室、多功能活動室、休閒閱讀室或私人電影院，頂層則設spa按摩浴池及燒烤聚會空間等。

另九龍站租務交投亦出現反彈，利嘉閣高級聯席董事顏廷軒指，九龍站一帶屋苑上月共錄得154宗租賃成交，較7月份115宗大幅反彈34%。

九龍站上月154宗租賃 按月升逾三成

其中凱旋門朝日閣低層C室近日以2.4萬元租出，以實用419方呎計，呎租57元，同類單位朝日閣中層C室今年3月僅以1.9萬元租出，單位面積及間隔均與近日租出單位相若，樓層甚至比是次單位高，反映租金回升近三成。業主2005年以412萬元一手購入，現享約7厘租金回報。

[發展商專訪]