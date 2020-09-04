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Wetland 3期上載樓書 最快下周開價

【明報專訊】新冠疫情稍趨緩和，新盤推售步伐加快，其中一手市場新焦點、上周獲批預售的新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第3期（下稱Wetland 3期），昨日上載樓書，市場人士預期項目最快下周開價、有望本月內開售。另遠中集團持有跑馬地桂芳街EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，亦上載樓書，意味開售進程進直路。

新地旗下Wetland3期提供318伙，昨上載樓書至一手資訊網，為新地7月推出屯門御海灣後，旗下另一新界西北新盤。就樓書所見，項目由4座10層高住宅組成，單位實用291至816方呎，設一房至三房間隔，最細一伙為9座地下A3室，實用291方呎，一房間隔連97方呎花園。

遠中桂芳街盤上載樓書短期推

至於EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，全盤提供139伙，為項目獨家代理的中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，最快下周開價；單位實用258至428方呎，涵蓋開放式至1房戶，另設4伙連平台特色戶。資料顯示，項目為具新加坡背景的遠中集團持有，今年初向新世界（0017）以逾12億元購入。

yoo 18 Bonham 2.5億連沽兩複式戶

雖然新盤整體交投淡靜，但豪宅持續具承接力；中原首席營業董事李巍表示，西半山單幢豪宅yoo 18 Bonham，透過招標以約2.5億元，連環售出20及21樓、及22及23樓兩個複式大戶（實用同為2499方呎），總樓面4998方呎，實呎約5萬元，據悉買家不需付辣稅。項目最知名買家為影后舒淇，2018年中以逾1.27億元購入一伙高層複式戶，實呎5.1萬元。

另嘉里（0683）旗下屯門掃管笏滿名山連沽兩幢洋房，位於山庭17號和22號屋，實用同為2865方呎，另連1136及1240方呎花園，成交價7876.8萬及7470萬元、實呎2.75萬及2.6萬元，為滿名山本月首兩宗一手成交，單日吸金1.53億元。

[發展商專訪]

相關字詞﹕滿名山 Wetland Seasons Park第3期

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