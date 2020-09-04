泓碧13洋房今悉數招標 示範屋首曝光 最大5289方呎 做價料挑戰區內紀錄

明報記者 張允亭

資料顯示，區內售價最貴的屋苑式洋房物業，為新地（0016）今年3月以1.27億元售出的雲海別墅Violet Avenue1號屋，實用3801方呎、實呎3.35萬元，成交價和呎價齊創區內住宅新高紀錄。另信置（0083）今年初曾表示，旗下同區提供160伙的新盤Silversands，亦擬今年內登場。市場估計，區內勢必再掀新盤戰。

單位總數547伙、當中僅設13座洋房的泓碧，自2018年底推售以來，已累售約453伙分層單位，佔整體單位逾八成。項目最新壓軸登場洋房，實用面積由3310方呎至5289方呎，樓高2層至3層，間隔由4套房至5套房連儲物室不等，每伙均附設逾1400方呎的前後花園。洋房前臨綠草如茵的高爾夫球場、屋內及屋外更可飽覽吐露港及船灣淡水湖一帶海景。

5套房間隔洋房 區內絕無僅有

發展商亦首度開放示範屋予傳媒參觀，其中實用3419方呎的7號屋，4套房連儲物室間隔，室內設計更特意請來著名設計師岑啟基操刀，以歐洲古典風格打造。其中，空間偌大的客廳，樓層高度達4.5米，掛上兩盞以水晶柱及金屬鑄造的大型吊燈。同時，示範屋內亦設有高光黑檀木及胡桃木，配以巴西進口的天然石材及高級家電配套等。

此外，實用5289方呎的6號屋，5套房連儲物室間隔，不僅為全盤面積最大，更屬區內最大的豪宅戶，相信成交價勢將挑戰區內紀錄。為配合不同買家的需求，洋房亦分三種形式出售，包括連家具及精緻裝修、附基本裝修的交樓標準及未經任何裝修的清水形式。另外，泓碧關鍵日期為明年1月，由於現時工程進度理想，期望可提早於今年底交樓。

賈炳達道項目涉200伙最快明年推

林曉箐續指，集團正積極研究通過不同途徑增加土地儲備，除馬鞍山泓碧外，旗下毗鄰九龍城廣場及九龍寨城公園的九龍城賈炳達道發展項目，預計最快明年第4季推出。

該項目涉約200伙，主打細單位，以迎合分支家庭市場；項目賣點之一為座落於41區小學名校網，租務潛力高，估計亦可吸納投資客。此外，林指，雖然本地樓市受到疫情及外圍不明朗因素影響，惟價格仍然企穩，有信心後市亦將平穩向上。

[發展商專訪]