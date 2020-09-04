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黃清瑤 海外置業錦囊

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前港足轉做升學移民顧問：投資移民愛爾蘭 購福利房較穩健

【明報專訊】人生可以有很多可能性，原本是本地足球員的黃先生，24歲那年決定作出新嘗試，毅然到愛爾蘭留學及工作，一邊讀書一邊做兼職，後來他由外賣店打雜轉職至亞洲食材公司的銷售員，後來又成為Facebook大中華地區內容審查員。機緣巧合下認識現時的生意伙伴，多年前開設留學顧問公司協助莘莘學子到愛爾蘭升學，又見近年本港政局動盪又增設移民服務，與當地發展商合作，協助海外人士到當地展開新生活。

「我16歲時已經開始踢足球，後來更加入港隊，曾參與多項大型賽事。不過自己表現一般，很多時候沒有落場機會，24歲時就決定要作出改變。」黃先生續道，當時決定到愛爾蘭留學及兼職工作，是希望藉此提升英語水平。「當時是2009年，正值金融風暴，在愛爾蘭亦不容易找工作，初時都是到外賣店做打雜，其實你說得出的雜工相信我都應該做過。」在當地從事勞動行業，生活一點也不舒適，所以他當時從未想過要在當地長居。

由雜工做起 到開升學公司

後來經濟逐漸轉好，生活條件也好起來，他就去考車牌，終於開始在外賣店送外賣，機緣巧合下被介紹到一間亞洲食材供應商擔任銷售員，由於會說中文及英文，可協助供應商將亞洲食材銷售到當地的外賣店。工作數年後又在朋友的介紹下，接獲Facebook外判操作員一職，主要工作是檢查用戶檢舉、協助遺失密碼的用戶找回密碼等。他笑指，當時稱得上是略有成就，曾經是50名員工的主管，但能在工作階梯上有如此變化，亦須依靠人際關係。後來在該公司認識一名同事，他們都察覺到有不少人希望到愛爾蘭升學，於是就開設留學公司億信教育，協助學生到當地入讀中學、大學等，早於兩年前又開拓移民服務。

其實移民到愛爾蘭的方法不外乎四種，第一是投資100萬歐元到當地企業至少3年，第二是捐贈50萬歐元到愛爾蘭慈善機構，第三是投資100萬歐元到指定基金，第四是投資200萬歐元到愛爾蘭證券交易所上市的房地產信託基金。對於上述四種方法，他認為投資企業會比較安全。就以捐贈而言，捐贈後不能回本，至於投資基金最好投資者是投資高手，並了解當中基金內容，投資期間亦有機會錄得虧損。

如果港人有意移民到當地，他認為投資當地的福利房會較穩陣，福利房就像香港的公屋。一般當地政府會與私營發展商合作，當發展商完工後，政府就會買入福利房。因此只要樓宇落成，該筆投資金額就可以取回，但要留意通常發展商會收取續約費、4%至6%的管理費，另外仍有律師費等開支。一些發展商亦會推介投資療養院，回報可達3%至4%不等，亦不失為一個穩健的移民投資方法。

上述福利房主要為當地低收入家庭而設，Bartra Wealth Advisors亞洲區域總監韓雄健（James Hartshorn）亦表示：「政府通常會透過與私人企業合作，集資發展公共房屋與療養院等重要資產。IIP便是應此需求產生的投資移民計劃，以幫助這些項目得到穩定及持續的資金流，並吸引各國人才流入愛爾蘭。」

愛爾蘭輪「公屋」亦需最少6年

「其實愛爾蘭的房屋問題與香港有點相似，在過去多年，政府建屋量較少，因此當地樓價變得非常昂貴，一般市民要上車亦難以負擔。如想住在公營房屋亦至少要輪候6、7年。」黃先生指，許多發展商欠缺後續服務，他就會提供一站式服務例如協助移民人士開設銀行戶口、電話通訊服務，及介紹當地較有信譽的發展商，如移民人士有其他生活方面的問題都會協助解答。他又表示，自從去年本港發生一連串的社會運動後，察覺到有更多港人移民到當地，亦有不少人向他查詢愛爾蘭移民事宜。

當地生活與香港有很大分別，生活節奏舒適，基本上當地生活沒有太大壓力，是他決定留下的主要原因。普遍公司實行五天工作制，商店普遍於晚上6、7時關門，每逢星期五，大多打工仔會在下午3時下班，以便到商場購物，私人時間會比較充裕。

現時當地最低工資為每小時10.1歐元，如每周工作40小時，即每月工資大約為1616歐元（約1.48萬港元）。與消費水平比較，其實當地人工不算高，但生活舒適是他留下的原因。稅項方面，當地採用累進制，年薪為3.5萬歐元或以下會收取20%薪俸稅，超過3.5萬歐元的部分將會收取40%稅項，稅項已於支薪時扣除。

市郊3房戶月租1.4萬

現時他租住在都柏林市郊第15區一個3房單位，每月租金為1500歐元（約1.37萬港元），其實他亦渴望可以在當地買入物業，但由於當地樓價高昂，加上按揭審批嚴謹，只可以借年薪的3.5倍外，銀行亦會因應是否有供養父母、小孩及其他生活開支已減扣批出的按揭成數。根據愛爾蘭中央統計局的數據顯示，今年上半年愛爾蘭全國樓市僅上升0.1%，都柏林樓市則下跌0.7%，惟公寓價格上升2.4%，愛爾蘭東南部樓市下跌0.7%。總括而言，當地整體樓市降溫，樓市指數較2007年2月的頂峰水平低22.7%。惟若以2013年初低位相比，現時全國樓價累漲83.2%，首都都柏林更升了91.4%。

當地房屋部的數據顯示，去年第四季全國全新別墅售價為24.9萬歐元，二手別墅售價為21萬歐元，二手公寓平均售價為18.9萬歐元，都柏林二手別墅及公寓平均價格分別為26.7萬及19.5萬歐元。另有研究公司統計，當地人平均年薪為3.85萬歐元，如扣除稅務等，可見要上車買樓實在不容易。

明報記者 黃清瑤

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