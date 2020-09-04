湯文亮：抗疫基金 不食白不食

我幼承庭訓，明白一個做人道理，就是不食白不食。簡單來說，就是無功不受祿，無功受祿即是欠了對方，如果唔成事，就會被人話貪飲貪食，這是我不准同事在達成協議之前接受物業代理請客。這才是上門親家風範，很多人搞錯了。

延長「還息不還本」 金管局德政

香港政府在今次抗疫的確做得唔錯，金管局的還息不還本令到我們有額外資金幫助有困難的租客，如果沒有這個計劃，我們未必可以幫到手，並不是說我們資金不充裕，而是在疫情，我一定要留足夠資金做防禦，如果我們出問題，租客亦會有問題。今次金管局提早公布將還息不還本計劃延長多6個月是一項德政，但我估計這個計劃在解封之後還要延長至少一年，才可以發揮更大作用。

有老友問我們有沒有攞抗疫基金資助，如果有又如何運作，我們的確有攞資助，但我將部分轉幫了租客，亦有部分給了同事。老友話我蠢，應該開多幾間公司，用盡方法攞抗疫基金。事實上，市面有不少人，甚至我的行家都用這個方法取得抗疫基金。我話不食白不食，抗疫基金是救命錢，我們攞到都唔敢袋，又點好意思多取，就算話我蠢都無辦法。老友反而唔好意思，佢話當佢冇講過。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]