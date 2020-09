譚新強：投資乃後現代斬叉燒傍身之技

從去年暴亂開始,香港經濟已嚴重不濟,今年加上疫情,雪上加霜,經濟已衰退超過一年,第二季收縮9%,失業率亦升至6.2%!

暴亂成因有很多,近因是反修例事件,但冰封三尺非一日之寒,背後亦有長遠的房屋、經濟和社會問題。基層人士的生活固然不易過,即使中產人士,很多亦有不滿,不止樓價太貴,更對前途感到絕望。他們感覺社會在變,愈來愈難找到所謂有前途的工作,例如大型科技企業和銀行等。雖愈來愈多內地機構到香港發展,但即使港人被取錄,也未必能適應企業文化,亦覺得缺乏晉升機會。過去十年外資投行,僱用港人的數量已非常少,請的更多是內地人,在普通話和對內地情况了解,都有一定優勢。

近年也流行創業。但因寫字樓和尤其店舖租金長期高昂,加上香港市場太細,成功例子實在不多。近月加上疫情,無數餐廳、零售店和中小企都已倒閉。周末經過灣仔、銅鑼灣一帶,滿目瘡痍,周街吉舖。

不少人又再改為網上創業,在instagram和facebook等社交平台,推銷各樣食物、產品和服務,例如海膽(推薦朋友@uni_brother)、壽司、水餃、#homakase、寵物用品(推介朋友https://www.vetstepshk.com/)、美容和修甲等等。網上創業成本較低,但競爭也非常激烈,最後有多少人成功,仍是未知之數。

傳統中國人熱中房地產,認為是投資致富的不二之選。事實上過去數十年,不少人是投資地產而發達的。尤其過去20年,恒生指數停滯不前,似乎遠遠跑輸地產投資。內地情况也一樣,上證指數表現亦遠遠跑輸北上廣深等大城市樓價。

投資永遠是向前望的,正所謂過去表現不代表未來,現在的情况又如何?在美國零息和無限QE政策下,本應對任何風險資產包括股票、債券,甚至地產都有利,但今年住宅樓價仍微跌,個別成交更差,某新界別墅屋苑,業主持貨20多年,仍大蝕離場。實體經濟差,加上不少人真的在考慮移民,所以住宅樓市偏弱。商舖和寫字樓當然更差,有些已大跌三成甚至一半。何止香港,內地樓市亦已弱了一段長時間,上海、北京二手樓價都已跌兩成。美國實體經濟也很差,1300萬人仍失業,上百萬宗房屋按揭有違約風險;但同時因為很多人害怕在人口密集的城市感染COVID,而選擇搬到較空曠的郊區,屋面積較大,適合WFH和小朋友線上上課,因此出現不少買家爭奪戰。

今年美股表現異常好,好到與實體經濟脫節,簡直是對慘被疫情連累到失業甚至破產的人的一種諷刺。何止美股,恒指雖仍疲弱,但不少個別港股和A股,例如阿里(9988)、美團(3690)和A股寧德時代等龍頭股票,表現都非常好。早前台股亦創下歷史新高,近日連歐洲表現都不錯。個別美股的表現更誇張,蘋果今年升近八成,市值2.2萬億美元,成為世界一哥。Zoom更瘋狂,今年升了5倍,一如數周前所料,市值1100億美元,已超越波音,代表視像會議正式開始取代浪費資源的航空年代!

估值不便宜 美股隨時有調整風險

美股是否已到泡沫階段,會否爆破?估值肯定不便宜,今年標指PE超過22倍,即使經濟重開,明年PE仍必在20倍以上。3個主要指數的RSI為75至83,有隨時調整的風險。

調整肯定有,但再次大跌三分之一的股災機會不高,Don't fight the Fed的金科玉律仍有效。記得我早前的分析嗎?即使疫情嚴重加社會動亂,都未必出現股災,超寬鬆貨幣政策,加大規模財政刺激,足以撐住股市。白宮跟國會雖未能達成下一輪刺激協議,但美國聯儲局宣布新的Average Inflation Targeting政策,表明將容忍通脹超過2%一段長時間,才會開始加息。以現時通脹只有0.6%,和過去10年都低於目標來看,相信未來兩年內加息機會極低。在這政策環境下,消費通脹會否回升仍未知,但資產通脹就幾乎是肯定的!

除此之外,疫情亦成為經濟加速雲端化、遊戲化,電商崛起和WFH的催化劑,加上互聯網的Network Effect,就製造出贏家通吃的現象。蘋果、亞馬遜、微軟、Google和臉書等成為最大長期贏家。對它們的最大威脅只有《反壟斷法》,國會聽證會開了,但暫時仍是無牙老虎。中國情况亦相近,ATMX已擁有巨大優勢,但請留意中國市場的競爭比美國更激烈,有更多充滿創意的挑戰者,例如拼多多和字節跳動。

零息刺激 傳統估值方法未必適用

第三個有助延長牛巿的是新一代的投資文化。我未必完全認同,但在零息刺激下,傳統估值方法,包括P/E、P/B、Sum of the Parts、Prem /Disc to NAV等已基本上不再適用,即使較鬆的PEG、EV/EBITDA,甚至更新的growth adjusted EV/EBITDA等估值方法,都不一定有用。新投資者着重的是市場想像空間有多大的TAM,生意模式有多少disrupt傳統行業的能耐,其次就講究不擇手段增加市佔率的速度。在2000年的科網熱1.0,Pets.com的起落被當作笑話,但今日的Chewy,是一家增長非常快的真實企業!

最近CNBC訪問被譽為Dean of Valuation、NYU教授Aswath Damodaran,從前他經常批評Tesla的估值過高,但如今連Damodaran都接近投降,竟然認為FAANG等股票估值接近合理,更認為臉書和Netflix抵買!

但提醒大家,著名揭發金融騙案專家Jim Chanos在早前FT訪問中指出,炒風濃烈的時候,亦是金融騙案的黃金期,今年已出現瑞幸和Wirecard,肯定陸續有來!想深一層,各央行的QE手法,其實亦極接近「左手交右手」的經典操控市場手法,但只許州官放火,不許百姓點燈,就變成合法。

大量美國人失業,大量Free Time,政府又大派Free Money,加上Robinhood以Free Commision吸引客戶,在3Free推動下,散戶再次成為最新市場動力。當然Robinhood和其他「免佣」平台的生意模式有問題,主要倚靠出賣客人流量給大型對冲基金如Citadel,即是故意容許他人front run客戶,是另一最古老欺詐手段。去年這兩家公司已曾被SEC罰款(為何非刑事?),近日又再有新調查。Robinhood近日再融資,估值110億美元,不低但不算高,我雖不認同,但幾乎肯定仍有巨大增長空間,亦即這股散戶新勢力只是剛起步,尚未見頂。

中國高科技新經濟亦已逐漸成熟,恒生科技指數的推出非常合時,近日一些基金公司更已開始推出相關ETF。當然中國科技界深度仍略遜美國,且指數並不包括只在A股和美國上市的公司,有些成分股質素只一般,但仍是個值得鼓勵的好開始。

港人學好投資致富 毋須怨天尤人

今天的重要建議是香港人,根本毋須怨天尤人,整天投訴沒有晉升機會和創業難,少數甚至做出違法破壞社會,損人不利己的事情。勸喻大家努力學好投資,是一門能幫補收入,甚至可以發達的「手藝」!我稱之為後現代斬叉燒傍身之技!

港交所(0388)在2000年以3.88元上巿,至今升近100倍。可惜只有極少當年用會籍換為股票的經紀,至今仍持有全數股票(我認識幾位,恭喜)。反而好幾位賣了股份,轉買了當時正推出的禮頓山,有點回報,但當然跟港交所不可同日而語。騰訊(0700)是另一個更大神話,從2004上市至今,升了超過700倍。過去港股這些例子不多,但相信隨着更多優質公司來上市,將愈來愈多。美國當然更多神話,雖然大部分最富人士如Bezos、Gates和Musk等是創業家,但投資而致巨富的也不少,包括Buffett、Soros和Icahn等。其實只因早期投資了在他們的基金或公司而致富的人更多,不少亦成為了億萬富豪。

贏家通吃年代 研究龍頭企業已足夠

香港稅率低和簡單,沒有資本增值稅,是投資者天堂。沒有資本控制,資訊發達,投資全球都很方便。新投資文化對普通投資者亦非常有利,無可否認,複雜的投資分析的重要性已降低不少(有點擔心但確如此),某程度上可說遊戲變得較「平等」,專業和業餘投資者的差距縮小了。再者,投資標的也簡化了很多,在贏家通吃的年代,根本毋須花時間在中小型公司,莊家老千股更避之則吉,只需集中研究譬如全球最大的50家企業,主要在美國和中國,如有能力再加些印度、日、韓、台和歐洲的龍頭企業,已非常足夠!大家當然擔心股災,但看長線,以標指為例,從1928年起計,近百年的ERP(Equity Risk Premium,股票風險溢價)約5%,加上所謂無風險的美國國債回報,每年複式回報率高達9.7%!其間包括了世界大戰、大蕭條、大衰退、多次股災和今次獨特的疫情大流行,仍有如此可觀的長期回報,何須擔心?投資者的最經常錯誤正是過度短線和頻密的交易。

不要讓政治偏見影響投資決定

最後,我給予投資者4個實在可行建議:

(1)起步時,每個人必須奉公守法,努力工作和養成良好儲蓄習慣,逐漸建立資本。

(2)資產配置仍是最重要投資決定。從1928年至今,標指回報超過5000倍,美國國債回報只80倍。過去中國人沉迷「磚頭」,中國資本市場仍未成形,大部分人又不熟悉美國市場,可以理解。但現在全球投資非常容易方便,中國資本市場快速增長,所以股票配置比例應頗大幅提升,債券亦有平衡組合作用,但需要多一點專業知識。近日很多人討論黃金,我無特別意見,配置些少無妨,但老實講,可有可無,對長遠總回報幫助不會很大。

(3)請不要戴上政治色彩眼鏡去投資。中美修昔底德式鬥爭必然維持10年以上,如幸運地能逃過戰爭,兩邊都必出現很多好的投資機會。極大概率中國名義GDP,必在不到10年,甚至5年內超越美國,主因是人口差距超過4倍,每年中國STEM畢業生更比美國多8倍,怎可能不超越?請留意蘋果Tim Cook解釋在中國生產的原因,早已不是廉價勞工,是因為中國具有大量高質素的工程師和勞動力,美國根本沒有!

美國仍有大量如蘋果般的優質企業,加上美元仍擁有exorbitant privilege(高昂專權),Don't fight the Fed仍是對的。唯一需要小心的是數年後,當中國名義GDP逼近美國時,會否損害美元的「高昂專權」。

新加坡資深學者兼外交官Kishore Mahbubani,剛出版一本書《Has China Won?》,訂了但未收到,已知大綱。同意中美關係並非零和遊戲,大家共坐地球這條船,必須合作努力,才能克服COVID和氣候變化等挑戰。我不認為中國「已贏」,但更肯定中國不會輸,所以中國也充滿愈來愈多的投資好機會。請大家對美國和中國投資,都培養多點長期信心,不要讓政治偏見影響投資決定。

ESG投資回報好 利己利人

(4)投資者反而應戴上ESG眼鏡來投資。出發點當然包括阻止氣候變化,這目的遠比投資回報更重要。只有特朗普這類過時老人,才會想把煤礦業復興,最近連Exxon Mobil都被道指剔出了!除拯救地球外,有研究顯示過去10年,大部分ESG基金回報竟跑贏大市,殊不容易!提到ESG,一般人只想起太陽能,但我已討論了再生能源的Holy Trinity多年,包括太陽和風能、電動車和儲能,缺一不可。最快被世人接受的是電動車,我開了Tesla的車已6年,在本欄多次討論,單是今年回報已超過4倍,6年來更升了17.5倍!ESG為己為人,回報又好,何樂而不為?

(中環資產持有蘋果、亞馬遜、微軟、Google、facebook、Netflix、阿里、騰訊、美團、小米、港交所、拼多多、瑞幸、寧德時代、Zoom、Chewy及Tesla的財務權益)

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]