盧楚仁：菅義偉難有作為 日股匯各奔前程

其實不管菅義偉走什麼路線，都很難收拾現在日本經濟的爛攤子局面，目前日本經濟的惡劣度不單止是主要工業國家當中最嚴峻，政府債務佔GDP也是全球最嚴重，比起人所共知陷入債務危機的希臘和意大利情况更差。

根據日本媒體報道，2021年10月的日本大選，現時民望極高的東京都知事小池百合子有力問鼎首相，她極有可能成為日本史上首名女首相。

留意新首相上任 央行政策會否改變

菅義偉沒有能力帶領日本走出谷底，日本股市亦有可能處於高處不勝寒的水平。日經225指數從3月低位16,358點已回升至23,500點，大幅反彈7142點。目前日經225指數正逼向之前形成的三頂大阻力，估計今次日經225指數攻破三頂機會不大。

當日本股市下跌，會引發日圓套息交易拆倉，帶動避險情緒升溫，令日圓全面轉強。現階段美元兌日圓最大阻力分別在107.04至108.16之間，但在整體美元弱勢下，日圓難有空間大跌。相反，若未來日經真的攻頂失敗而大跌的話，那麼美元兌日圓便有機會再次向下挑戰7月31日的低位104.19，若104.19失守的話，那麼要小心日圓的強勢便會全面展開。最後，除了要注意9月14號日本自民黨黨魁選舉，亦要留意9月17日日本央行的議息會議，看看日本央行在新的首相上任後，貨幣政策是否轉變？

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]