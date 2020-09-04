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盧楚仁 金匯商情

投資策略

盧楚仁：菅義偉難有作為 日股匯各奔前程

【明報專訊】如無意外，9月14號日本自民黨便會選出新的黨魁，代替辭職的安倍晉三成為新任首相，今次的投票不是以全日本民意決定，而是以自民黨黨內不同派系勢力的表決。內閣官房長官菅義偉似乎已經得到過半數自民黨不同派系的支持可以拜相，他的政綱似乎亦沒有什麼新意，只強調繼續走安倍經濟學的路。

其實不管菅義偉走什麼路線，都很難收拾現在日本經濟的爛攤子局面，目前日本經濟的惡劣度不單止是主要工業國家當中最嚴峻，政府債務佔GDP也是全球最嚴重，比起人所共知陷入債務危機的希臘和意大利情况更差。

根據日本媒體報道，2021年10月的日本大選，現時民望極高的東京都知事小池百合子有力問鼎首相，她極有可能成為日本史上首名女首相。

留意新首相上任 央行政策會否改變

菅義偉沒有能力帶領日本走出谷底，日本股市亦有可能處於高處不勝寒的水平。日經225指數從3月低位16,358點已回升至23,500點，大幅反彈7142點。目前日經225指數正逼向之前形成的三頂大阻力，估計今次日經225指數攻破三頂機會不大。

當日本股市下跌，會引發日圓套息交易拆倉，帶動避險情緒升溫，令日圓全面轉強。現階段美元兌日圓最大阻力分別在107.04至108.16之間，但在整體美元弱勢下，日圓難有空間大跌。相反，若未來日經真的攻頂失敗而大跌的話，那麼美元兌日圓便有機會再次向下挑戰7月31日的低位104.19，若104.19失守的話，那麼要小心日圓的強勢便會全面展開。最後，除了要注意9月14號日本自民黨黨魁選舉，亦要留意9月17日日本央行的議息會議，看看日本央行在新的首相上任後，貨幣政策是否轉變？

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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