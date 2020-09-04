劉思明：科網股回吐 阿里京東候低吸

恒指昨低開後最多跌265點、低見24,854點急彈，曾經倒升95點，之後反覆偏軟，收報25,007點，跌112點或0.45%；國指跌0.61%。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌0.61%、0.56%，整體偏軟。大市成交1466億元，略高於60天平均。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率41比59，升逾3%佔上升股份一成，跌逾3%佔一成半；陽燭對陰燭為41比59，大市普遍下跌，無明顯沽壓。近8日有6日跌多升少，每日跌逾3%佔比維持約一成半，市况偏軟持續。

軟件網股沽壓大 硬件股堅挺

本報數據庫追蹤的30個行業，有三分之二下跌，軟件服務跌2.5%，表現最差；其次家品及零售、汽車及相關、教育跌近2%。軟件、互聯網股沽壓較大，但硬件表現堅挺，本報追蹤的科技器材昨跌0.8%，並有四成股份上升。

包括軟件、互聯網、硬件股的恒生科技指數，昨天跌2.6%，為8月10月以來最大跌幅。科技指數7月上旬升至7776點高位後變得波動，三五日可以累跌一成或以上，但很快完成調整反彈或回升。

科技指數成分股中，9月份升破8月及7月高位佔不足三成，當中包括兩隻硬件股小米（1810）、比亞迪電子（0285）；其餘則為互聯網股阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）、微盟（2013）及貓眼娛樂（1896），皆為率先完成調整創出新高的強勢股。

強勢科網中，美團大部分時間領漲，惟近期上升動力減弱，可候回落至20天線考慮；阿里巴巴、京東後勁凌厲，有機會率先回穩，10天線附近料有初步支持。至於微盟，已重返7月高位以下，或延續近月波幅上落，回調料下試50天線，可伺機入市。

南航穩步上揚 可候10天線吸納

此外，上升行業之中，航空及相關升近2%、有九成股份上升，表現最佳；其次基建及建材升1%，有七成股份上升；公路鐵路、博彩及消閒、中資電力升不足1%。建材股潤泥（1313）、中建築（3311）昨天買盤積極，惟近期拾級向上，宜吸不宜追。航空股南航（1055）穩步上揚，更為可取，可候10天線吸納。

[劉思明 數據尋寶]