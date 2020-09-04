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盧駿匡 圖金術

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盧駿匡：恒指料至10月才有大調整

【明報專訊】恒指周線圖本周呈現陰燭，並且下破上周的低位，整體而言，仍然在大型上升通道運行，技術支持位於24,167點。參考3月至今的上升格局及節奏，第一個升浪用了28日，調整是17日。第二浪上升的時間是29日，調整用了24日。然而，現時處於第浪三，時間上已運行了18日，意味未來兩周如果未能回升至上升通道頂部或跌穿上述的技術支持，整體格局將會有變。

資金流入個股短炒 策略宜打游擊

不過，按現時的整體走勢來看，恒指在9月將會形成終極黃金交叉。統計數據顯示，最少會延續多一個月升勢才會顯著調整，即是最快到10月可能會有大型調整，其調整初步目標為50天線。換言之，現時入市的相對風險仍然較低。巧合地，10月屬傳統股災月，因此屆時應該提高警覺。

近日由於有大型新股集資，市場資金較為緊張。早前升幅顯著的股份出現高位獲利，同時板塊聯動的情况亦減少。相反，資金只流入個別股份炒作，而且十分短癮，因此策略上應以打游擊的方式操作。選股時，必須考慮以成交大的個股為首選，本周的例子包括敏實（0425）。

8月31日開市不久，敏實股價出現異動，並且成交急增，其間出現技術突破，反映有資金追捧，最終股價連升3日並創新高。要捕捉短期爆炸力強的股份，必須先考慮成交，然後再參考股價表現。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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