盧駿匡：恒指料至10月才有大調整

資金流入個股短炒 策略宜打游擊

不過，按現時的整體走勢來看，恒指在9月將會形成終極黃金交叉。統計數據顯示，最少會延續多一個月升勢才會顯著調整，即是最快到10月可能會有大型調整，其調整初步目標為50天線。換言之，現時入市的相對風險仍然較低。巧合地，10月屬傳統股災月，因此屆時應該提高警覺。

近日由於有大型新股集資，市場資金較為緊張。早前升幅顯著的股份出現高位獲利，同時板塊聯動的情况亦減少。相反，資金只流入個別股份炒作，而且十分短癮，因此策略上應以打游擊的方式操作。選股時，必須考慮以成交大的個股為首選，本周的例子包括敏實（0425）。

8月31日開市不久，敏實股價出現異動，並且成交急增，其間出現技術突破，反映有資金追捧，最終股價連升3日並創新高。要捕捉短期爆炸力強的股份，必須先考慮成交，然後再參考股價表現。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]