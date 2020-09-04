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經濟
2020年9月4日星期五
技術取勝
投資策略
恒指收市後換馬 料207億追買4新貴 小米染藍前北水高位沽22億
第3隻科指ETF今掛牌
「十四五」優先發展 晶片股逆市做好
中芯股東低折讓配股套40億
8月強積金整體回報升2.69%
農夫山泉凍資逾6000億 港股「新凍資王」
一田超市疫下生意按年升四成 逆市投資600萬 沙田開近4000呎便利店
Visa香港：非接觸式電子交易飈至七成
7月爆疫以來 港PMI連跌兩月
Calvin Klein母企 上季虧損大幅收窄
高銀開市前停牌 傳出售業務套現
證監查造市案 凍結申萬宏源4帳戶
袁彌明4130萬元股份贈母 11年前獲「打本」助創業
三愛連續4年遲發業績 聯交所譴責5董事
中銀人壽：倘持續低息 須降保證回報率
道指午夜曾急挫800點 蘋果跌7% 特斯拉瀉近一成
「羅賓漢」受查 或罰7800萬
馬克龍鋪路大選 法推9000億振興經濟計劃
張兆聰：內房沽壓有限 首選龍湖冷吼融創
何民傑：消滅Uber 趕絕共享經濟
技術取勝：信義光能考驗9.3元支持
盧駿匡：恒指料至10月才有大調整
劉思明：科網股回吐 阿里京東候低吸
周顯：超級富豪比「八卦」
譚新強：投資乃後現代斬叉燒傍身之技
湯文亮：抗疫基金 不食白不食
前港足轉做升學移民顧問：投資移民愛爾蘭 購福利房較穩健
盧楚仁：菅義偉難有作為 日股匯各奔前程
泓碧13洋房今悉數招標 示範屋首曝光 最大5289方呎 做價料挑戰區內紀錄
Wetland 3期上載樓書 最快下周開價
禹洲堅道UPPER CENTRAL開放式戶 月租1.4萬入場
戴思聰富澤3房1488萬易手 13年升逾倍
新地等長沙灣潤發倉申增507伙 規劃署不反對
BODY SHOP 短租銅鑼灣舖 月租30萬低舊租五成
技術取勝：信義光能考驗9.3元支持
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【明報專訊】華潤水泥11.6元料有支持（圖）
小米22元成短線關鍵支持（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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