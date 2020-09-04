何民傑：消滅Uber 趕絕共享經濟

共享經濟提高資源使用率 互惠互利

既然香港行行政主導，法院判決不應指揮行政機關，究竟Uber和政府還有沒有對話空間，與的士業界一同尋找出路，制定雙贏方案？好像在澳洲某些地區也有和香港相類似的的士牌照制度，Uber也能夠與當地業界和政府設置基金，讓的士業也接受Uber在當地合法運作。香港，還有這種靈活應變的行政主導優勢呢？

Uber是共享經濟（Sharing Economy）的先驅企業，共享經濟是指把閒置的資源分配到有需要的人手上，人人都可成為供應者，這不但提高資源使用率，而且降低成本，服務變得多元化，互惠互利。香港Uber有超過1.4萬名司機，在經濟不景之時，趕絕Uber等同讓他們三餐不繼。

共享經濟除了將閒置資源被激活，車輛功能被最大化利用，還可以達到環保效果。而傳統時代的資源出租和中介將滅亡，共享經濟讓買賣雙方以最少的交易成本達成協議。共享經濟將資源「擁有權」和「使用權」拆分，物盡其用，同一輛私家車，可作謀生工具，也可以將在假日自用。共享經濟的優勢配合5G和互聯網發展，引領人們未來生活方式，無怪乎科技股近月不斷被追捧。

國際地位被打擊 港府不應送走Uber

Uber被趕絕只是香港官僚排拒共享經濟的冰山一角，在內地被廣泛應用的共享餐飲、住房、辦公室、資金等等，來到香港也都水土不服，被現成規章條文綁死。香港也不能再自視過高，共享經濟一般面向全球，香港不還是700萬人口城市，這裏不受歡迎，自不然遠走他方。

最諷刺的是，Uber早前全球宣布計劃將亞洲總部遷來香港，在香港國際地位被種種因素打擊的現况下，港府實在不應輕輕送走這隻會生金蛋的鵝。未來還看政府還會否落實行政主導，和Uber談談出路，免過百萬香港用家只能在外遊時才能使用Uber。

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[何民傑 錢本善]