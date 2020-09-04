馬克龍鋪路大選 法推9000億振興經濟計劃

【明報專訊】法國政府推出價值1000億歐元（約9160億港元）的刺激經濟計劃，規模相當於法國GDP的4%，比重超過其他歐洲大國。刺激計劃的內容涵蓋公共投資、工資補貼、企業減稅等項目，其中350億歐元（約3213億港元）用於提高經濟競爭力、300億歐元（約2754億港元）用於促進綠色能源政策，餘下資金將用於支持就業及技能培訓等。法國政府期望刺激計劃可在明年創造至少16萬職位，並爭取經濟在兩年內恢復至疫情爆發前的水平。外界預期，法國總統馬克龍將為2022年大選爭取連任。
預計全年GDP下滑11％
最新的刺激計劃並非直接提振消費者的需求。法國政府期望通過支持就業，令消費者恢復消費信心，從而花費在居家防疫期間額外儲蓄的1000億歐元。這策略有別於德國早前推出的1300億歐元（約1.2萬億港元）刺激方案，削減了增值稅提振消費。
法國總理卡斯泰（Jean Castex）稱，這項復蘇計劃旨在防止法國經濟崩潰、失業率激增。法國第二季GDP按季收縮13.8％，預計全年GDP將下滑11％。昨公布的歐元區8月綜合PMI終值，由7月的54.9降至51.9，反映歐洲復蘇步伐有所放慢。
另外， 疫情亦導致英國店舖空置率上升。研究機構Springboard的數據顯示，英國7月的商店空置率升至10.8%，是2014年1月以來最高。