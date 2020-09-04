馬克龍鋪路大選 法推9000億振興經濟計劃

預計全年GDP下滑11％

最新的刺激計劃並非直接提振消費者的需求。法國政府期望通過支持就業，令消費者恢復消費信心，從而花費在居家防疫期間額外儲蓄的1000億歐元。這策略有別於德國早前推出的1300億歐元（約1.2萬億港元）刺激方案，削減了增值稅提振消費。

法國總理卡斯泰（Jean Castex）稱，這項復蘇計劃旨在防止法國經濟崩潰、失業率激增。法國第二季GDP按季收縮13.8％，預計全年GDP將下滑11％。昨公布的歐元區8月綜合PMI終值，由7月的54.9降至51.9，反映歐洲復蘇步伐有所放慢。

另外， 疫情亦導致英國店舖空置率上升。研究機構Springboard的數據顯示，英國7月的商店空置率升至10.8%，是2014年1月以來最高。

（路透社）

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