「羅賓漢」受查 或罰7800萬

涉隱瞞從高頻交易商賺回佣

Robinhood Markets經營的證券交易平台「羅賓漢（Robinhood）」在2015年正式推出，今年疫情期間用戶急增。很多散戶是受其零佣金的優惠吸引，不過羅賓漢並非提供「免費午餐」，散戶落盤後，羅賓漢並非直接向交易所下單，而是與高頻交易商的黑池做交易收取補貼。

消息人士稱，SEC正調查羅賓漢為何直至2018年仍未在其網站全面披露與高頻交易商的關係。2018年10月，羅賓漢在網站增設名為「我們如何賺錢」的頁面，交代其中兩個收入來源——孖展買賣服務費及客戶的存款利息，但該頁面未披露其向高頻交易商收費的做法。直至同月第二周更新頁面，才披露「向執行訂單的經紀商賺取回佣」。

羅賓漢聯合創辦人Vladimir Tenev曾發表博客文章，承認從高頻交易商賺取回扣，使其可毋須向客戶收取交易佣金。今年上半年，羅賓漢從Citadel Securities等高頻交易商所賺取的回佣達2.71億美元（約21億港元）。

去年遭金融監管局罰125萬美元

《華爾街日報》稱，這種花錢買訂單流（Payment for Order Flow）的做法或具爭議，卻在業界常見，而且合法。2019年，美國金融業監管局（FINRA）指羅賓漢在2016年10月至17年11月期間，沒有採取足夠措施，確保客戶的訂單獲得最佳價格，判罰125萬美元。不過經紀商和電子交易公司表示，散戶透過訂單流交易，成交價往往較其在紐交所或納斯達克交易所獲得的價格更好，儘管價格差距不足1仙。

和解後毋須承認不當行為

若羅賓漢今次倘與SEC達成和解，在支付罰款後，通常毋須承認存在不當行為。知情人士稱，任何和解協議，將不會指控羅賓漢蓄意違反欺詐條例，最多只是質疑該公司應了解其陳述存在虛假或誤導成分。證券業界人士估計，受羅賓漢等零佣金交易平台的推動，疫情期間散户佔美股交易量的比例達20%以上，高峰值更可達25%。

（綜合報道）

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