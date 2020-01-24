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道指午夜曾急挫800點 蘋果跌7% 特斯拉瀉近一成

【明報專訊】美股周三顯著上揚後，早段下滑，之後跌勢加劇。道指午夜前曾跌800點，科技股成重災區，其中蘋果領跌，跌幅達7%，是3月20日以來最大單日跌幅。與蘋果同在周一拆股的特斯拉（Tesla），早段股價跌逾9%，低見405美元，較周一收市低近兩成。facebook、亞馬遜、Netflix、Google、微軟等強勢科技股也在早段下滑，標普500指數科技股板塊早段跌5%。

標普500指數午夜前跌3%，納指跌4%。市場人士表示，美股回落並非出於對經濟的擔憂，主要是由於股市累積升幅頗多，投資者重新計算部分股票是否估值過高。國際油價昨晚跌逾2%。

美貿易逆差4960億 12年最勁

昨日公布的美國貿易逆差，由6月的535億美元，增至7月的636億美元（約4960億港元），是2008年7月以來最大的逆差。不過由於美國的進、出口均顯著回升，預示經濟環境好轉。美國就業市場也持續改善，首次申領失業救濟人數在連續兩周回升至100萬大關後，上周數字終於回落。在截至8月29日一周，首次申領失業救濟人數降至88.1萬，低於分析師平均預期的95萬，也是自3月美國疫情爆發以來最低。在截至8月22日一周，持續申領失業救濟人數為1325.4萬，按周減少124萬。以此數字推算，美國失業率降至9.1%，按周下調0.8個百分點。分析師預期，今晚公布的8月非農職位增加132萬，失業率回落至10%以下。不過美國供應管理協會（ISM）昨公布，8月非製造業指數為56.9，遜於預期。

首申失業救濟回至88.1萬 勝預期

疫情之下，美國旅遊業受創，商務旅行也幾乎停頓。位於紐約時報廣場的希爾頓酒店（Hilton Times Square）向紐約州勞工部提交公告，準備「無限期關閉」，並將裁員200人。該酒店由Sunstone Hotel Investors控制，擁有478間客房，自3月起一直關閉，並讓員工無薪休假。

電子煙商Juul擬退出歐亞市場

美國電子煙生產商Juul Labs亦籌劃新一輪裁員，並考慮撤出歐洲和亞洲市場。這意味它可能退出11個國家的銷售，業務縮小至北美和英國等核心市場。Juul早前已裁減整體3000名員工的三分之一，目前只有約2200名員工。該公司稱，削減人手的成本將用於新產品開發，長遠對公司有利。

（綜合報道）

[國際金融]

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