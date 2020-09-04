三愛連續4年遲發業績 聯交所譴責5董事

被指內部欠監控 仍在編製管治常規

聯交所上市委員會發現該公司的內部監控不足，內部手冊未有向財務及會計人員提供有意義的指引，以配合編備年度業績時所需的財務及會計資料。外聘專業顧問亦指出，三愛不單仍在編製書面的企業管治常規，營運公司的月度管理帳目甚至未能上達董事。

因此，聯交所裁決該集團5名董事違反董事承諾，予以公開譴責，包括兩名三愛的現任執行董事陳成慶、張榮慶；一名前執行董事洪海瀾；一名前獨立非執行董事及審核委員會成員屠方魁；及獨立非執行董事及審核委員會主席王子豪。

現董事須90日內接受培訓

上市委員會批評，三愛的董事事不應只在正式會議上才關注公司事務，而是應該主動關注，並認為兩名獨董未能夠履行職責。上市委員會要求，三愛由昨日起計兩星期內，全面檢討內部監控措施，同時在其後兩個月內向上市科提供顧問書面報告，匯報已全面落實顧問各項建議。另要求現職董事自昨日起90日內接受董事培訓，兩名前董事再任職董事時亦要接受培訓。