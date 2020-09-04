經濟

袁彌明4130萬元股份贈母 持股量降至五成

【明報專訊】彌明生活百貨（8473）主席兼大股東、袁彌明與丈夫林雨陽昨日申報，周二（9月1日）在場外無償贈出2.21億股股份，以昨日收市價計，股份市值約4132萬元，完成後持股量下降至49.91%。資料顯示，袁彌明或是將股份贈予母親邢家珏。

明報記者 鄧偉忠

本報昨日曾就申報向袁彌明查詢，她回應指「沒什麼，就跟公告內容一樣」。該股昨日跌4.6%，收報0.187元。據聯交所披露權益顯示，邢家珏曾申報在8月17日，免費在場外增持2.21億股，持股量由2.68%升至22.41%。雖然日期不同，但涉及股份數量及作價相同，估計正是由袁彌明轉贈。

母持股2.68%升至22.41%

根據彌明生活上市招股書披露，公司在重組前原為一家從事物業控股及顧問服務的香港註冊公司英旺，於2009年由邢家珏將全部股權轉讓予袁彌望及袁彌明，其中袁彌望是以信託形式代胞妹袁彌明持股。二人同年開始透過英旺經營出售美容及健康產品業務，並於銅鑼灣開設首間零售店。其後公司不斷擴充，最終於2018年在GEM板上市。

上月壹傳媒（0282）大股東兼主席黎智英被捕，多家創辦人政治立場相近的上市公司股價急升，其中彌明生活亦曾大升逾3倍至0.6元，惟其後已顯著回落，截至昨日收市，彌明生活市值約2.1億元，其中林雨陽與袁彌明夫婦持股市值約1.04億元。

彌明生活百貨上月公布截至今年6月底止第一季度業績，受疫情影響，收入跌6.8%至2943萬元，由於部分公司擁有獨家分銷權的護膚產品及自家「POME」品牌產品銷售額上升，上季度毛利率升3.6個百分點至65.8%，季度純利升17%至461萬元。

指有業主拒減租 仍收「自由行價」

早前她在股東會後談及疫情下租金問題時，表示有業主3月時主動減租，但至近期已沒有業主主動減租，部分甚至仍收取自由行時期租金，因此現時亦有物色新舖位轉移陣地，目前兩間門市已續租，有兩間則正與業主商討。

相關字詞﹕彌明生活百貨 邢家珏 袁彌望 袁彌明

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