證監查造市案 凍結申萬宏源4帳戶

證監會指出，申萬宏源為1號牌持牌人，相關調查仍在進行中；惟未有公開涉及造市案的上市公司為何。有關限制通知書禁止申萬宏源在沒有事先取得證監會的書面同意下，就戶口內資產進行交易、提取現金或轉移款項等。若該行接獲任何有關指示，必須通知證監會。

申牌時未披露受查 前持牌人判罰3.6萬

另外，證監會又公布，東區裁判法院昨天裁定前持牌人劉天佑，因向該會提供虛假或具誤導性資料罪名成立，被判罰款3.6萬元，以及被命令支付證監會的調查費用。

據知，劉天佑在2017年8月在向證監會申請第1類及第2類牌照時，未有披露自己為其他監管或刑事調查機構的調查對象。

此外，在他成為證監會持牌人後，於2018年3月向該會呈交周年牌照申報表時，更聲明資料並無更改。事實上，劉天佑於2017年9月26日至2018年2月28日期間，曾因被控一項刑事罪行，正接受調查。