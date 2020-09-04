高銀開市前停牌 傳出售業務套現

日前有本地傳媒引述消息稱，高銀獲長實牽頭財團提供貸款，高銀周三股價曾衝上1.16元，較當日開市高11.5%，惟其後回落，收報1.03元。

綜合市場消息，自從長實派員加入高銀董事會後，一直與高銀金融商討重組事宜，目前已成功牽線數個貸款方，並於8月31日與高銀簽訂一系列重組協議。今次涉及90億元的貸款融資由Hammer Capital（黑馬資本）負責處理，另金利豐（1031）行政總裁朱李月華（朱太）亦傳有意參與。

惟消息表示，長實與高銀簽訂的重組協議並不涉及股權，是純貸款協議，長實亦不會再額外派員進入高銀金融董事會。

早前，長實主席李澤鉅在業績會回應有關高銀事件時指，兩者是很不同的公司，希望與高銀討論合作尋找協同效應，目前討論進行中，他指不宜為高銀回答問題，有確實事項時會盡快公布。

高銀為解決財困，在7月底已改向另一名內地商人陳壯榮出售啟德地皮。8月中，則有外媒指高銀已向債權銀行提交還款計劃表，已獲部分債權人口頭同意，將原定今年4月到期的34億元夾層貸款暫緩至9月中償還。高銀又向債權人透露，公司有意向長實尋求貸款融資，並成功藉此獲債權人口頭同意落實延期安排。