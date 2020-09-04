經濟

Calvin Klein母企 上季虧損大幅收窄

【明報專訊】擁有Tommy Hilfiger、Calvin Klein等品牌的PVH Corp公布，第二季收入跌33%至15.81億美元，虧損5140萬美元，每股虧損0.72美元。雖然按年由盈轉虧，但虧損較首季的11億美元大幅收窄，帶動其於美股的盤前一度升11%。

疫下數碼業務增長強勁

期內，PVH旗下3個服裝品牌Tommy Hilfiger、Calvin Klein和Heritage Brands收入都下跌，Tommy Hilfiger按年跌28%，在北美和全球的業務收入分別跌51%和14%，而Calvin Klein按年跌32%，在北美和全球的業務收入分別跌51%和16%，而這兩個品牌在中國的業績按季都有正增長；Heritage Brands收入按年跌幅最大，達51%。

集團董事長兼首席執行官Emanuel Chirico指，期內通過調整成本來應對業務需求的變化，推動業務數碼化、管理庫存等措施，以應對新型冠狀病毒疫情帶來的挑戰。第二季度公司直接對消費者的總收入按年跌24%，但數碼業務增87%，即使門市重新營業，數碼業務在各區和眾品牌中仍有強勁的增長。

冀中國歐洲支撐今季業績

Emanuel Chirico又提及，第二季的收入超出預期，是反映出市場的表現好過預期，在網上業務和休閒產品方面有可見的表現。Emanuel Chirico期望中國和歐洲有助帶動第三季度業績，更提及新型冠狀病毒疫情的出現，令前往美國的遊客減少，公司在北美的業務仍然受壓。集團更指出，由於疫情的持續和嚴重程度未能確定，公司毋法提供詳細的前瞻指引，預計下半年收入將按年大約跌25%。

相關字詞﹕PVH Corp 第二季度業績

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