7月爆疫以來 港PMI連跌兩月

IHS Markit的首席經濟師Bernard Aw指出，香港的私營經濟於8月份受社交距離限制措施進一步收緊，再受打擊，當中以零售業、餐飲業及娛樂業最受影響。業務活動量與新增訂單量的跌幅擴大，錄得自2至4月封關以來最高的跌勢，致業界對第三季度的經濟下滑幅度憂慮更深。

業界對第三季經濟下滑憂慮加深

企業不但擔憂防疫措施收緊，還關注中美貿易爭端、客戶消費愈益審慎，及企業破產等事業，因此繼續看淡未來一年的經營前景。鑑於未來私營企業持續產能過剩，因此勞動市場於未來數月仍將受壓。

另外，為刺激銷路，企業8月份調低售價，但是降幅為一年來最輕微。

內地財新服務業PMI保持擴張

至於內地方面，根據最新的8月份財新中國服務業PMI，則較7月份回落0.1個百分點，連跌兩個月，但是仍然高於預期的53.9，達到54，連續4個月處於50以上的擴張範圍中。

財新指，經營活動和銷售持續增長，促使服務業用工數量在7月以來首次恢復增長，並因此帶動投入成本漲幅加劇，導致服務業收費價格恢復上升。

中國服務業PMI見54水平，增速雖然較6月份的近十年高點進一步回落，但是整體服務業仍然連續4個月保持增長，顯示進一步復蘇，持續擺脫年初疫情下經營活動大幅收縮的態勢，同時亦顯示服務業上調了收費價格，加價幅度尚小，已扭轉7月份的輕微跌勢。