經濟

Visa香港：非接觸式電子交易飈至七成

【明報專訊】受新冠肺炎疫情帶動，Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）表示，今年上半年Visa在香港區的電子商務交易量按年增長10個百分點 ，據該公司調查顯示，其間有三分之一本地消費者選擇網上購物，同時消費者使用非接觸式支付比例亦有顯著提高，其中面對面交易中的非接觸式交易量（例如八達通、Apple Pay）由疫情前的五成，增至現時的七成。

隨着疫情改變大眾的消費模式，她認為，未來市場的支付體驗將更多元化，更多不同的交易方式將急增，而且開放數據亦會變得將更為關鍵。

她又透露，Visa擬與本港虛銀眾安銀行（ZA Bank）合作，主要是圍繞支付、客戶參與度與客戶體驗，以及為消費者及中小企提供更多擴展服務。被問及會否與其他虛銀合作，她僅稱會關注進一步發展。

擬與虛銀眾安合作 擴展支付服務

至於中小企客戶方面，她指出，疫情期間有關客戶最大的痛點在於現金流，以及吸引新的消費者，因此針對有關困難，Visa於6月已宣布將為1000萬個亞太區的中小企業提供支持，並於5月在香港推出兩項數碼轉型及電子商務方案，包括為客戶提供網絡銷售的客戶關係管理（CRM）工具，及與不同夥伴合作的機會，以協助商戶推進數碼轉型，提高營運收入。

相關字詞﹕武漢肺炎 新冠肺炎 電子支付 史美琪

上 / 下一篇新聞

恒指收市後換馬 料207億追買4新貴 小米染藍前北水高位沽22億
恒指收市後換馬 料207億追買4新貴 小米染藍前北水高位沽22億
第3隻科指ETF今掛牌
第3隻科指ETF今掛牌
「十四五」優先發展 晶片股逆市做好
「十四五」優先發展 晶片股逆市做好
中芯股東低折讓配股套40億
中芯股東低折讓配股套40億
8月強積金整體回報升2.69%
8月強積金整體回報升2.69%
農夫山泉凍資逾6000億 港股「新凍資王」
農夫山泉凍資逾6000億 港股「新凍資王」
一田超市疫下生意按年升四成 逆市投資600萬 沙田開近4000呎便利店
一田超市疫下生意按年升四成 逆市投資600萬 沙田開近4000呎便利店
7月爆疫以來 港PMI連跌兩月
7月爆疫以來 港PMI連跌兩月
Calvin Klein母企 上季虧損大幅收窄
Calvin Klein母企 上季虧損大幅收窄
高銀開市前停牌 傳出售業務套現
高銀開市前停牌 傳出售業務套現
證監查造市案 凍結申萬宏源4帳戶
證監查造市案 凍結申萬宏源4帳戶
袁彌明4130萬元股份贈母 11年前獲「打本」助創業
袁彌明4130萬元股份贈母 11年前獲「打本」助創業
三愛連續4年遲發業績 聯交所譴責5董事
三愛連續4年遲發業績 聯交所譴責5董事
中銀人壽：倘持續低息 須降保證回報率
中銀人壽：倘持續低息 須降保證回報率
道指午夜曾急挫800點 蘋果跌7% 特斯拉瀉近一成
道指午夜曾急挫800點 蘋果跌7% 特斯拉瀉近一成
「羅賓漢」受查 或罰7800萬
「羅賓漢」受查 或罰7800萬
馬克龍鋪路大選 法推9000億振興經濟計劃
馬克龍鋪路大選 法推9000億振興經濟計劃
張兆聰：內房沽壓有限 首選龍湖冷吼融創
張兆聰：內房沽壓有限 首選龍湖冷吼融創
何民傑：消滅Uber 趕絕共享經濟
何民傑：消滅Uber 趕絕共享經濟
技術取勝：信義光能考驗9.3元支持
技術取勝：信義光能考驗9.3元支持
盧駿匡：恒指料至10月才有大調整
盧駿匡：恒指料至10月才有大調整
劉思明：科網股回吐 阿里京東候低吸
劉思明：科網股回吐 阿里京東候低吸
周顯：超級富豪比「八卦」
周顯：超級富豪比「八卦」
譚新強：投資乃後現代斬叉燒傍身之技
譚新強：投資乃後現代斬叉燒傍身之技
湯文亮：抗疫基金 不食白不食
湯文亮：抗疫基金 不食白不食
前港足轉做升學移民顧問：投資移民愛爾蘭 購福利房較穩健
前港足轉做升學移民顧問：投資移民愛爾蘭 購福利房較穩健
盧楚仁：菅義偉難有作為 日股匯各奔前程
盧楚仁：菅義偉難有作為 日股匯各奔前程
泓碧13洋房今悉數招標 示範屋首曝光 最大5289方呎 做價料挑戰區內紀錄
泓碧13洋房今悉數招標 示範屋首曝光 最大5289方呎 做價料挑戰區內紀錄
Wetland 3期上載樓書 最快下周開價
Wetland 3期上載樓書 最快下周開價
禹洲堅道UPPER CENTRAL開放式戶 月租1.4萬入場
禹洲堅道UPPER CENTRAL開放式戶 月租1.4萬入場
戴思聰富澤3房1488萬易手 13年升逾倍
戴思聰富澤3房1488萬易手 13年升逾倍
新地等長沙灣潤發倉申增507伙 規劃署不反對
新地等長沙灣潤發倉申增507伙 規劃署不反對
BODY SHOP 短租銅鑼灣舖 月租30萬低舊租五成
BODY SHOP 短租銅鑼灣舖 月租30萬低舊租五成