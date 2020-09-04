Visa香港：非接觸式電子交易飈至七成

隨着疫情改變大眾的消費模式，她認為，未來市場的支付體驗將更多元化，更多不同的交易方式將急增，而且開放數據亦會變得將更為關鍵。

她又透露，Visa擬與本港虛銀眾安銀行（ZA Bank）合作，主要是圍繞支付、客戶參與度與客戶體驗，以及為消費者及中小企提供更多擴展服務。被問及會否與其他虛銀合作，她僅稱會關注進一步發展。

擬與虛銀眾安合作 擴展支付服務

至於中小企客戶方面，她指出，疫情期間有關客戶最大的痛點在於現金流，以及吸引新的消費者，因此針對有關困難，Visa於6月已宣布將為1000萬個亞太區的中小企業提供支持，並於5月在香港推出兩項數碼轉型及電子商務方案，包括為客戶提供網絡銷售的客戶關係管理（CRM）工具，及與不同夥伴合作的機會，以協助商戶推進數碼轉型，提高營運收入。