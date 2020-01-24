一田超市疫下生意按年升四成 逆市投資600萬 沙田開近4000呎便利店

明報記者 蕭嘉聰

她表示，整體零售市道面對不少壓力，不過市民多留在家，對超市需求上升，一田亦不斷尋找新產品，帶動超市生意升39%，當中以西環及新蒲崗店表現最佳，按年升逾五成，7月表現仍勝預期，一田整體營業額升19.8%。

疫情回穩 百貨料已見底

黃思麗相信，百貨業務7至8月已見谷底，隨着香港疫情平穩，加上學校復課，未來可逐步上升，但全年錄得升幅的機會很微，強調一田會繼續經營百貨生意。由於疫情期間不少品牌均推出新產品，相信疫情過後超市生意亦較以往好，但未必達到現時的升幅。

黃思麗指出，公司仍在討論會否申請第二輪「保就業」計劃，雖然百貨業務的壓力較大，但沒有計劃執行裁員、凍薪，現時亦有逾百名兼職員工。至於政府要求兩大超市申請計劃須提供優惠方案，她表示，一田早在疫情前已有許多不同優惠，相信未來亦會持續。

開便利店試水溫 未擬再開概念店

一田又宣布逆市開店，進軍便利店市場，位於沙田帝逸酒店的「KONBINI便利ストアby YATA」將於9月6日開幕，結合超市及便利店概念，佔地逾3770平方呎，投資額約600萬元，營業時間由早上8時30分至晚上8時。黃思麗指出，今次希望測試顧客反應，暫未有計劃再開設概念店，料回本期約3年，與超市所需時間相若。她續指，今年內沒有開店計劃，但會繼續翻新店舖。

屈臣氏：顧客冀重返實體店消費

另外，屈臣氏集團宣布全球電子商務第二季增長逾90%，又發布全球顧客消費行為調查，調查由顧客體驗研究團隊WISE於4月進行，訪問逾20個市場、共2.2萬名介乎15至65歲的顧客。九成受訪者指將繼續網上購物；100%表示會回到實體店購物，Z世代更有三分之一人認為會更加頻密光顧門市，反映顧客希望重返實體店舖，與店員交流、互動並親身體驗產品，對業務復蘇起關鍵作用。

集團首席營運總監及屈臣氏（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲指，疫情加速電商及零售科技發展，亦突顯顧客渴望與人溝通、互動。隨着屈臣氏踏入新常態，將重新調整營運策略以滿足顧客需求。