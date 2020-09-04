農夫山泉凍資逾6000億 港股「新凍資王」

一手中籤率4.5% 抽1500手僅分4手

報道表示，農夫山泉一手中籤率4.5%，認購30萬股或1500手的大戶，每人僅獲分4手。農夫山泉負責人對報道未有置評。

今年新股市場雖然受生科股帶動而相對火熱，但最受歡迎的未盈利生科股康基醫療（9997），凍資逾3090億元。2017年新經濟股於本地新股市場炒起時，閱文（0772）凍資約5200億元。

百勝孖展超購約8倍

因派貨較少，本次大戶賺幅估計有限。以認購30萬股，獲派4手計算。假設息率2.23厘，借盡九成孖展，7日息約2500元，實際每股成本24.6元。農夫山泉首日升幅達到14.4%便可打和。但即使首日飈出五成升幅，大戶屆時也僅獲得約6000元利潤，而期內鎖住本金則要65萬元。

其他新股方面，百勝中國（9987）昨日截孖展，綜合7家券商數據，共錄得74億元孖展，超購約8倍。其中借出最多的輝立錄得43億元孖展，而富途未有提供孖展認購。有外電報道指出，百勝中國的國際配售已足額。

此外，阿里巴巴（9988）有份持股的金融科技巨企螞蟻集團上市再有新進展。路透社旗下IFR引述消息報道稱，螞蟻將於本月底尋求通過港交所批准上市，計劃10月正式掛牌。