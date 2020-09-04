經濟

8月強積金整體回報升2.69%

【明報專訊】理柏昨日公布最新數據，今年8月整體強積金基金平均回報率升2.69%，其中港股基金升3.87%（見表），該基金年初至今表現更是由負轉正，回升0.98%。除了債券基金，月內股票及貨幣基金等均錄正回報，整體以宏利的兩隻基金表現最好，分別為北美及日本股票基金，平均回報分別升8.43%及8.24%；其次恒生（0011）及匯豐的中國股票基金亦升逾8%；表現最差為信安及銀聯集團（BCT）的環球債券基金，平均跌逾0.9%。

宏利表現最好 信安銀聯最差

由年初至今，整體強積金基金平均回報上升4.12%，以今年6月底強積金總淨資產值9677.63億元，及445.9萬計劃成員計算，人均賺約8942元。截至8月底止，大中華股票基金仍然保持最大升幅，平均回報上升16.35%，其次為韓國股票升10.28%，歐洲及日本股票跌幅收窄，分別跌6.74%及3.11%。

若以個別股票基金而言，年初至今以萬全的美國股票基金，及安聯的亞洲基金平均升幅最大，分別升32.87%及28.17%，其次為安聯的大中華基金升27.17%；整體表現最差為萬全、BCT及尚乘集團的歐洲股票基金，分別跌逾11.17%、13.01%及15.09%；部分港股基金見紅，普遍下跌逾8%至逾9%。

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