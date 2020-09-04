經濟

「十四五」優先發展 晶片股逆市做好

【明報專訊】中美科技戰愈打愈烈，彭博社引述消息人士報道，中國將於10月提出「十四五」規劃（2021至2025年），大力支持發展第三代半導體產業，並賦予這項任務如同當年製造原子彈一樣的優先程度，以應對美國政府的限制。受利好消息帶動，部分晶片製造商股價昨天逆市做好，比亞迪電子（0285）收報39元，升1.96%；華虹半導體（1347）一度攀升5.2%，收報30.25元，升0.67%。

斥逾10萬億拓相關產業

據報，中國國家主席習近平已承諾，直至2025年，將會向包括無線網絡、人工智能（AI）等的技術領域，投入約1.4萬億美元（約10.92萬億港元）。

研究公司Gavekal Dragonomics技術分析師Dan Wang表示，中國領導人意識到半導體是所有先進技術的基礎，不能夠再依賴美國的供應；而面對美國在晶片方面加緊限制，中國的對策只能是繼續推動自家產業的發展。

第三代半導體主要是由碳化硅和氮化鎵等材料製成的晶片組，被廣泛用於第五代射頻晶片、軍用雷達和電動車中。報道稱，三安光電和國有中國電子科技集團等中國科技巨頭已進軍第三代晶片產業，中國的其他晶片製造商可能從國家支持中受惠，其中包括中芯國際（0981）、韋爾股份和滬硅產業。

相關字詞﹕中芯國際 半導體 晶片 比亞迪 習近平 特朗普

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