恒指收市後換馬 料207億追買4新貴 小米染藍前北水高位沽22億

明報記者 馬迪帆

據恒指公司的數據，截至8月31日，被動式追蹤恒生指數系列的產品的資產管理總值約349億美元（約2722.2億港元）。與恒指和國指掛鈎的交易所買賣產品的資產管理分別約207億和55億美元。

騰訊調整權重 帶來40億沽盤

以此計算，預料阿里於兩指數共有101.81億元被動買盤，另外估計小米及藥明則將分別有56.7億元及28.26億元的淨買盤。不過，相比成交額，淨買盤並不算多，例如小米昨日成交額97億元，阿里成交額83億元。事實上，自8月中宣布季檢結果後，幾隻指數新貴的股價均已大幅上升，其中以小米最多，累升56%。北水則趁小米染藍前夕大手沽貨，周三及昨日合共淨沽出22.2億元小米股份。

另一方面，騰訊（0700）的股價在過去一季被炒高，現時在恒指及國指的權重均超出上限，均約為12%，今日收市後需調整回10%的權重上限，因此預料會帶來約40億元淨沽盤。

金融股削權重 料22億流出友邦

金融股的權重被削減，以友邦（1299）、匯控（0005）、平保（2318）3隻重磅股份計算，共計涉及約37億元淨沽盤，其中友邦獨佔22億元，多於其昨日19億元成交額。

另外恒指及國指共剔出6隻股份，預料合共帶來約30億元淨沽盤。當中以神華（1088）的9.36億元最多，而信置（0083）亦將有約5.6億元淨沽盤，是其昨日成交額的4倍。

龐寶林：小米大升 業績因素多於換馬

恒指昨跌112點或0.45%，報25,007點。龍頭科技股齊回調，科指昨日高位回吐跌2.57%，挫203點，報7706點。阿里、騰訊、京東（9618）均跌逾2%，美團跌3.7%。小米挫7%，報23.9元。截至晚上約11時半，恒指夜期報24,644點，低水364點。

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，小米過去兩周升幅大，主要因業績好，未必反映換馬因素。昨日該股出現套利回調屬正常，相信於21元至22元有支持。惟他指出，股市近期有泡沫徵兆，投資者宜伺調整才買入。