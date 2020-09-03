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收取業主管理費可擴展性強

【明報專訊】是次訪問在上環皇后大道中338號頂層、裝修美輪美奐的單位進行，該全幢樓面達6.09萬方呎的物業由木薯資源（0841）及投資者林子峰分別佔六成及四成的財團於2018年5月以11億元買入，當時為持有酒店牌照的商業大廈，現已改建為服務式住宅。

皇后大道中商廈改建服務式住宅

潘解頤透露，該物業現由Owl Square負責管理及營運，並且在近月疫市下所有單位均成功租出，與Owl Square過去與舊樓大業主簽訂長達10年租約後精美裝修再按年分租予小租戶不同，是次合作中集團不需要支付任何租金，純粹向業主收取管理費及服務費，幫助業主管理及出租單位，可以說踏上可擴展性強（scalable）、輕資產商業模式的成功例子，他認為該發展模式大有可為。

「Owl Square定位不止是做共居空間或服務式住宅，而是希望藉朝着向業主及租客提供優質管理服務締造三贏局面，例如目前業主透過我們的apps便可知道旗下單位出租率及租客是否已交租，租客除了可享受類似酒店的服務式住宅服務外，亦可選擇用信用卡、微信支付或支付寶來交租，十分方便……我們目前管理數百個共居空間或服務式住宅單位，假設每個單位月租2萬元，日後我們管理1000個單位時，每月『流水』（流入資金）便有2000萬元，將來管理1萬個單位時，每月流水便是2億元，對比本港每年有數以十萬人需要租樓住，仍然是該每年總值逾千億元市場的一小部分，增長空間仍然很大。」

擬引入內地物管全方位服務模式

潘解頤談及Owl Square的拓展大計時亦展示出類似內地企業家的「狼性」及進取心，希望將內地物業管理公司為住客提供全方位服務、賺大錢的經營模式引入本港。

[名人樓市論壇]

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