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「80後」潘解頤：無懼疫情酒店搶客 逆市拓「共居」

【明報專訊】Owl Square創辦人兼行政總裁潘解頤出生於1988年，在本港土生土長，曾先後到澳洲及內地升學，取得澳洲麥考瑞大學精算系學士，以及北京清華大學與澳洲麥考瑞大學聯辦的應用金融碩士，之後在內地創業打滾數年，建立不少人脈關係。

成立兩年已管理數百個單位

他在2017年底向本港上市公司及老牌家族融資近億元後，回流本港創辦Owl Square拓展共居空間（Co-living space）市場，「當時本港房地產市場非常好，租金貴到後生仔難以租地方住，而我留意到可以向唐樓或舊樓大單位的業主簽訂長期租約，再分間為多個裝修精美的小型單位或共居空間出租，從中賺取租金差價，於是便成立Owl Square」。

自從Owl Square於2018年初在北角民眾大廈以每月約3萬元租用近千呎單位開展業務後，數個月後再以月租逾5萬元取得上環荷里活道169號全幢唐樓項目，至該年底已管理逾百個共居空間單位。集團在2019年進一步加快業務發展，管理單位增加至數百個。

Owl Square疫下出租率近90%

雖然Owl Square成立首兩年來順風順水，惟本港今年初爆發新冠肺炎，在1月底農曆新年假期後因應疫情需要封關，訪港旅客大幅減少，為本港各行各業均帶來挑戰，共居空間市場亦受衝擊，Owl Square也迎來重大挑戰。

潘解頤分析，最先受封關影響的賓館於3月開始割價，然後到三四星級酒店跟隨，近來連五星級酒店亦要大減價，他與太太早前在四季酒店度蜜月，包括房租、晚餐及早餐的套餐只需2000多元，影響所及，不少原屬共居空間的住客亦已轉住酒店，故此共居空間營運商同樣需要大幅減價爭客。

主攻本地年輕租客 影響較小

不過，潘解頤強調，由於Owl Square的共居空間或服務式住宅向來以本地人、特別是年輕人為目標客戶，加上營運能力亦較強，所受影響相對較小，目前整體出租率仍達85%至90%，租金亦僅較高位回落一成多，營運上維持現金淨流入，表現明顯優於同業，故此亦有能力逆市拓展業務。

近來潘解頤便決定人棄我取，為Owl Square與灣仔盧押道20號業主簽訂近全幢（2至11樓住宅部分）長達近10年租約，樓面面積2.23萬方呎，月租65萬元，即租約總值料達7800萬元。

潘解頤指出，「在香港這個地方，最惡（有議價能力）的便是業主，若非這樣的時勢業主又怎會願意減租簽長約呢？而且是次業主亦與我們共同承擔裝修費，條款更加吸引。我們仍看好香港經濟中長線前景，相信目前是人棄我取的好時機」。

盧押道項目300呎單位 月租1.5萬元

至於盧押道20號項目的發展大計，潘解頤透露，其樓面面積達2.23萬方呎，扣除走廊及其他公用空間後，估計可出租面積逾1.9萬方呎，即Owl Square所支付的每方呎月租約35元；Owl Square擬把該項目分間為更多單位及重新裝修，當中每個300方呎單位料月租可達1.5萬元，即每方呎月租50元；而Owl Square目前在灣仔經營4個共居空間項目。

明報記者 葉創成

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相關字詞﹕內地物業管理公司 盧押道20號 共居空間(Co-living space) 潘解頤

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