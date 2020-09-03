交通網絡趨成熟 中山樓看高一線

明報記者 龍彩霞

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，根據美國貿易代表辦公室，第一階段貿易協議當中57項關於促進農產品貿易的結構改革，中國已完成了50項。在中美不再展開關稅戰的情况下，中美其他方面的衝突對人民幣的打擊或有限。此外，中國經濟復蘇及利率方面的相對優勢，以及海外投資者對境內人民幣資產的興趣，均有可能繼續利好人民幣。如果人民幣向好，投資內地房地產可減少一個主要風險。

深圳限購 準業主轉戰中山

近日，深圳再推出樓市限購令，一下子令不少想置業人士卻步，準業主目光轉至中山。深中通道加快建設，中山無疑將成為深圳之外另一個置業選擇。目前中山東區均價已突破每平方米21,000元；石岐老城區的樓價同樣居高不下。中原地產發表報告指，投資者可以留意中山翠亨新區。翠亨新區位於中山東部臨海區域，在粵港澳大灣區地理佈局中，位處南沙、前海、橫琴3個新區和廣深港澳四大城市兩個「同心圓」的圓心位置，總規劃面積約230平方公里，包括南朗鎮全境及火炬開發區臨海工業園。在上半年，該區省市重點項目建設已達標，有不少企業進駐。該區展開民房拆遷工作，以改造社區，能吸引年輕人移居。

隨着深中通道加快建設，中山「環灣佈局向東發展」進一步落實，南朗鎮優勢日益顯著。上半年中山各鎮區主要經濟指標排名中，南朗位列第二。近日，南朗鎮黨委書記劉銳濠表示，把握深中通道建設契機，積極承接深圳產業資源。南朗也將藉助區位優勢和其他城市的發展經驗，將成為「環灣佈局向東發展」的城市副中心和產業集聚區。

翠亨新區力吸年輕人移居

近期中山樓盤頗多，其中錦繡海灣城坐落於中山市南朗鎮翠亨新區，毗鄰孫中山故里5A旅遊區，南鄰珠海北站TOD小鎮及唐家灣高新區。項目西靠五桂山山脈，東望伶仃洋海岸線，北部有紅樹林濕地，區內有天然礦物溫泉，是環珠江口灣區的海灣生態區。

項目周邊交通包括京珠高速、廣珠輕軌、西部沿海高速、省道S111（興建中）、深中通道接駁線東部外環高速等。項目現階段建設有洋房、別墅、公寓、商舖等，未來規劃有酒店、會所、商業配套等。

[活在灣區]