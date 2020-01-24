經濟

香港地產

OMA by the Sea特色戶3180萬沽雙破頂

【明報專訊】新盤市場聚焦新地（0016）即將開售天水圍Wetland Seasons Park第3期，屯門區新盤新錄高價成交；永泰（0369）旗下青山公路OMA by the Sea，透過招標售出一伙頂層特色戶，為第2座17樓A1室，實用1428方呎附設私家樓梯直達1361方呎天台、屬4房連套間隔，成交價3180萬元、實呎22,269元，創項目成交價及呎價新高。

永泰執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖指，OMA by the Sea整個項目只設5伙連私家天台及樓梯的頂層特色戶，採3房或4房設計，實用1194至1428方呎，項目今年5月推出至今累售360伙，佔項目單位總數517伙的七成。

帝灣居全數5幢洋房下周一招標

另同區由華業發展的嘉和里山路帝灣居，推出全數5幢洋房下周一（7日）起招標；相關洋房實用3544至4403方呎。

帝灣居6月底已推售全數22個標準戶，迄今僅錄1宗成交，以1208.5萬元售出分層大廈1樓C室，實用887方呎2房戶，實呎1.36萬元。

新盤市場昨僅錄約8宗成交，其中億京大埔白石角海日灣，透過招標售出COURT A第2座15樓A室，實用1329方呎3房戶，成交價3151.7萬元、實呎2.37萬元，為項目本月首宗一手成交。恒地（0012）銷售的屯門青山公路青山灣帝御‧金灣，最新售出5座3樓03室，實用425方呎兩房戶，成交價627.28萬元、實呎1.47萬元。

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