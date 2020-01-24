TOWNPLACE SOHO加推140伙 加租最多5%

開放式月租2.3萬入場

官氏又透露，計劃本月中進行第三輪招租，涉約140伙，因應樓層及景觀，輕微加價2%至5%，月租由2.5萬元起，實用面積由286方呎起，實用呎租介乎80至110元。另項目尚有一伙特色戶，實用面積1092方呎，屬4房連套房單位，將容後推出招租，預計呎租將挑戰項目新高紀錄。

被問及不少國家因疫情而封關，外地專才減少到港工作，會否影響項目的出租情况，官曉霓回應指，無疑不少跨國公司減慢來港的步伐，但整體營商策略未見有轉變，仍計劃到港發展，因此對項目前景仍有信心。

新地昨日同開放TOWNPLACE SOHO共享空間設施，新地Signature Homes助理總經理李雪麗表示，Duo Social Space設3層，佔地1.6萬方呎，設戶外泳池、燒烤區、室內瑜伽及健身室。同時，住戶亦可租用場地舉行小型活動。集團亦與兩位年輕藝術家Kristopher Ho及Parents Parents合作，將項目毗鄰的中上環景色，繪畫在共享空間設施內。