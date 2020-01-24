經濟

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投資者西環舖撻訂損失210萬

【明報專訊】金管局放寬非住宅按揭成數至最高五成後，商舖市場買賣雖明顯轉活，但個別投資者依然看淡後市，寧願撻訂損手離場。土地註冊處資料顯示，西環厚和街47至49號地下C舖，面積約800方呎，今年5月獲投資者以2100萬元購入，及至上月初取消交易，意味買家損失210萬元。據悉，該投資者亦於去年12月斥3750萬元購入上環荷李活道224至226號地舖，有關交易亦於今年4月取消，預計有關成交損失約375萬元，兩宗撻訂個案合共蝕約585萬元。

不足半年連環撻訂 兩舖損手共585萬

另紅磡一個民生商舖劈價近三成易手。市場消息指，上述商舖位於紅磡寶其利街1A至H地下106號，面積550方呎，原業主原以2680萬元連租約放售，近日劈價780萬元或29%、以1900萬元易手，呎價約3.45萬元。據悉，目前商舖由食肆租用，月租3.6萬元，租期至2023年6月，即買家可享租金回報2.3厘。原業主2009年12月以680萬元購入商舖，持貨逾10年，帳面獲利1220萬元離場，物業升值約1.8倍。

早前先後結束多間分店的本港連鎖卡拉OK Neway，市場消息指，Neway屯門新墟分店，即屯門鄉事會路94至110號康利中心1樓，業主現以38萬元重新招租，較Neway月租約30萬元貴8萬元或26%，業主早於1985年時僅以620萬元購入，若最終以38萬元租出，料可獲租金回報74厘，回報甚佳。

Neway屯門店結業 業主38萬招租

此外，中原（工商舖）統計各核心區商舖空置率，該行數據顯示，8月份舖位租務成交宗數共317宗，與7月數量相若，但中環、灣仔、銅鑼灣、尖沙嘴及旺角最新空置情况未見改善，並以中環最高，空置率已連續四個月逾兩成；第二位為尖沙嘴，空置率16.48%，而灣仔空置率14.71%位列第三。

中環連續四月商舖空置逾兩成

該行商舖部董事黃偉基表示，疫情有受控迹象，加上部分防疫措施陸續獲放寬，為商舖市場帶來正面幫助。

另一方面，市民經過多月忍耐，消費意欲抑壓已久，預計短期爆發，舖市氣氛料持續升溫，增加商戶開舖信心，加上核心區舖租已大幅下調，料於各項利好因素下，本月核心區商舖空置率將見改善。

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