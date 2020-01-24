經濟

香港地產

馮煒光950萬沽海怡3房 9年賺七成

【明報專訊】有前政界人士在疫市下沽貨套現獲利。前政府新聞統籌專員馮煒光，繼3年半前沽出鴨脷洲海怡半島一個低層單位後，新近再以950萬元沽出同屋苑一個3房單位，帳面獲利約400萬元離場。

3年半連沽兩伙獲利逾千萬

土地註冊處顯示，海怡半島16座低層A室，實用623方呎，3房間隔，上月底以950萬元登記易手，實呎15,249元。原業主為馮煒光（Fung Wai Kwong），於2011年10月以555萬元購入，持貨約9年，帳面獲利395萬元或71%。

馮煒光為民主黨前成員，於2013年至2017年期間，曾擔任政府新聞統籌專員，而離任後成為持牌的保險代理，並任職保誠保險。事實上，馮煒光曾經持有海怡半島兩個物業，除了上述沽出單位之外，另一個單位為8座的低層H室，實用739方呎，亦已於2017年以1183萬元售出，持貨16年，帳面賺838萬元或2.4倍。換言之，馮於3年半內連沽兩伙，帳面共獲利逾1200萬元。

啟豐園2房凶宅300萬沽 低市價三成

樓價高企，有買家為購入平貨，亦無懼買入「另類單位」。市場消息指，屯門啟豐園3座高層E室，實用面積326方呎2房間隔，曾於去年底以460萬元售出，惟買家得悉單位曾發生事故後，決定取消交易，原業主遂以500萬元重新放售，但一直乏人問津。至近日，累計劈價200萬元或四成後，以300萬元獲投資者承接，實呎僅9202元，成交價較同類正常單位市價低逾三成。

據了解，該單位曾於去年中發生事故，一名男子於單位內燒炭自殺身亡，令物業淪為凶宅。不過原業主2008年以99萬元購入，帳面仍大賺201萬元或2倍。

太古城本月開齋 3房1190萬沽

此外，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城本月開齋，市場消息指，位於富山閣低層C室，實用面積684方呎，3房間隔，以1190萬元市價成交，實呎17,398元。原業主1980年5月以約47萬元購入，帳面賺1143萬元或24倍。

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