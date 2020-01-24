君柏今年首宗二手即蝕讓 4房3800萬易手 業主持貨4年實蝕逾160萬

明報記者 張允亭

屬區內豪宅盤的君柏，提供228伙4房大單位，屋苑二手交投一直疏落，自2018年8月至今僅錄得約4宗二手成交，以蝕讓或近平手為主。中原高級分區聯席董事伍國俊表示，君柏最新一宗成交為1座高層B室，實用1687方呎，4房雙套間隔，開價約4100萬元，日前劈價至3800萬元成交，實呎22,525元。原業主2016年10月以3762萬元購入，帳面雖獲利38萬元或1%，但若連釐印費等使費計，料持貨約4年最少實蝕約160萬元或4%。

事實上，屋苑對上曾錄得一宗二手撻訂個案，一個位於1座低層B室的單位，曾於去年底以2900萬元易手，該單位原業主2016年以3667.3萬元購入，成交價較原買入價低逾兩成，惟其後新冠肺炎疫情襲港，買家最終撻訂離場，料連使費計損手約350萬元。

海之戀3房1668萬 3年微利離場

同時，荃灣海之戀及啟德天寰，均有業主趁物業額印鬆綁後即賣樓套現離場，且均僅獲微利。美聯高級分區營業經理柯志東指，荃灣海之戀3A座中層C單位，新近以1668萬元成交，實用812方呎，採3房連儲物室間隔，享海景，實呎20,542元，屬市價水平。單位早前以1780萬元放盤，並於上月下旬剛過額印期，湊巧遇上限聚令放寬，業主即減價逾百萬元售出單位。資料顯示，原業主2017年8月份以1571萬元購入上址，帳面升值97萬元或6%，但扣除購入單位的釐印費及出售的代理佣金等雜費後，料僅獲微利離場。

啟德天寰近日錄得首宗1房二手成交。中原市務經理李沛傑表示，天寰天海匯3座高層N室，實用面積330方呎，屬1房連開放式廚房間隔，新近以806.8萬元沽出，實呎24,448元。原業主於2017年6月以716.8萬元購入上址，持貨逾3年，帳面獲利90萬元或13%。

富嘉3房880萬破頂 4年升近五成

另外，公營房屋方面，則有個別居屋仍錄高價成交。市場消息指，大圍富嘉花園1座高層H室，實用面積587方呎，3房間隔，以880萬元已補價易手，實呎14,991元，成交價創屋苑新高。原業主於2016年以600萬元已補價購入，持貨4年，帳面獲利280萬元或47%。

資料顯示，屋苑對上最高紀錄為今年2月，位於1座低層G室，以860萬元易手，而是次成交將屋苑新高價再推高20萬元或逾2%。