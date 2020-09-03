湯文亮：代理掌握分析員不知數據

我經常與老施持相反意見，但最後我發覺有一項數據我不知悉，在預測樓市時的準確程度會大大降低，我所說的是預約睇樓人數。

因為預約睇樓人數與成交量是成正比例，預約人數增加成交量就會增加，在正常情况下，成交量增加樓價就會上升，倘若預約睇樓人數減少而成交量增加，代表不少業主降價求售，結果是樓價下跌，這是資深物業代理不會說出來的大道理。

樓價稍合理 預約睇樓人數升

我們亦不能夠說分析員對樓市分析不準確，不過分析員是以宏觀角度看樓市，中美冷戰、美國制裁、香港經濟下滑、失業人數增加、英國BNO計劃令不少香港人賣樓移民，種種因素得出一個果就是樓價下跌。我認為樓市現正好淡爭持，只要樓價去到一個稍為合理而又負擔得起的價格，預約睇樓人數就會上升，樓價亦隨即止跌，甚至掉頭回升，但大家千祈唔好忘記一件事，就是預約睇樓人數並沒有包括內地人，我不想做預測，只是提醒大家千祈唔好低估內地人的購買力。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]