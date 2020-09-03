周顯：賭廳變「國企」繼續生存

當然了，我知道這些賭廳的規模很大，最top的幾家和賭場也差不了多少，到達了「大到不能倒」的地步，可是，我也知道，客觀定律並不會隨着主觀意志而改變，公司要倒閉，是天要下雨、娘要嫁人，誰也阻不了的事，澳門政府又沒有出手拯救，為什麼這些賭廳可以繼續生存呢？

日前同朋友吃午飯，他一言驚醒夢中人：「唓！現時啲賭廳，都已經被阿爺接管晒，同海航一樣，變晒國企啦！」

謎底終於揭開了，明白晒！

阿爺照住 逍遙快活

當天晚上，我同另一名朋友，講起了這件事，他說：「好慘呀！辛辛苦苦搞起一家公司，變成了國企，乜都無晒。」

我說：「如果這句話在幾年前說，是成立的。可是現在經營困難，有阿爺照住，自己逍遙快活，反而更開心！」

話說香港有家內房公司，借債幾千億元，時常都有人估它就快破產，可是它的股價企得好硬，而且大把香港最精明的富豪繼續借錢給他。我問過一名「高人」，他的說法也和上述一樣：「你哋以為它好危險，可是我們行內人都知道，這一家已是國企，怕乜借錢給他！」

[周顯 投資二三事]