劉思明：科技股火熱 TCL電子調整後可取

恒指昨高開55點向下，最多跌253點、低見24,931點反彈，午後幾乎收復失地，收報25,120點，跌64點或0.26%；國指跌0.12%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.53%、0.14%，整體表現牛皮。大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率40比60，升逾3%佔上升股份逾兩成半，跌逾3%佔近一成半；陽燭對陰燭為36比64，大市下跌的較多，但沽盤動力不大，相反買盤頗強。大市成交1596億元，高於60天平均逾一成，成交暢旺，科技股備受追捧。恒生科技指數升逾3%。

睿見天立楓葉等中線轉淡 撈底要審慎

本報數據庫追蹤的30個行業，有四成多上升，軟件服務升近4%、有九成股份上升，跑贏一眾行業；緊隨的科技器材、醫藥保健升逾1%，但各只有約一半股份上升。另一邊廂，內地加強和規範教育收費管理，教育股跌近8%捱沽；能源及相關、綜合企業、中資電力跌逾1%，幾乎全線跌。教育部等部委下發意見要求強化民辦義務教育規範管理，主要針對中小學教育，睿見（6068）、天立（1773）、楓葉教育（1317）等明顯捱沽，急挫後短線或反彈，惟中線轉淡，撈底要審慎。

科技股氣勢如虹，部分新經濟如食品、新能源、醫療股有追捧。科技巨頭阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）與頤海（1579）、信義光能（0968）昨升約3%以上破頂；部分大幅調整後大彈，比亞迪電子（0285）上月高位回落超過兩成半，上周低位反彈，昨天破頂創新高，較低位升逾五成；微盟（2013）與褔萊特（6865）整固後昨破頂；閱文（0772）與微創（0853）低位反彈逾半成，可見無論強勢的、曾經大幅調整的、整固的或低位的新經濟股都有可能成為對象。

垃圾焚燒的環保股綠色動力（1330），經過8月份中上旬的調整後，股價逐步轉強，昨天升破3.8元阻力，一度升至4.1元創超過一年新高。事實上，近月環保廢物處置股表現強勁，北控城市資源（3718）6月至今累升逾五成，綠色動力與博奇環保（2377）亦升四成半。走勢上，綠色動力4元以上阻力不輕，短線有機會在3.7至4元上落，中線區間擴大到3.7至4.3元，可以炒波動。

TCL電子可待5.5元以下吸

強勢以外，調整股可留意TCL電子（1070）。該股7月、8月最多升近八成，高見6.7元急回，近日跌至50天線或5元關口附近開始有承接；目前反彈受制20天線約5.8元，可待5.5元以下吸納，設低收5元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]