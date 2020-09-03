經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：圓通爆炒 深國價殘可吼

【明報專訊】恒指昨跌64點，收報25,120點，成交金額1595億元。美股9月開門紅，標普納指續創新高，但亞洲股市未能跟隨，A股在外資淨賣出下沽壓頗大，港股也受到影響。但科技股整體強勢，恒生科技指數升3%。受阿里增持圓通速遞股權刺激，圓通國際（6123）股價暴升2.6倍，與物流相關的深圳國際（0152）現價低殘，也可冷吼。

納指升勢停不了，年內已42次創出新高，本港科技股近期也甚強，小米（1810）、美團（3690）、京東（9618）、微盟（2013）等都創出新高。小米急升多日後終見回調，從即時買賣盤路來看，調整應不會太多。整體來看，科技股都是輪流破頂，現在的問題是騰訊（0700）何時能回勇。微信被美國制裁始終是投資者心裏一條刺，就看市場何時能徹底消化這個利淡因素。短線在20天線見支持，部署上還是先買其他強勢科技股，到騰訊確認破頂時才考慮。昨日提及的眾安（6060）也真的整固完成再上，升5.8％但未突破前高位。

另外，國家圖書館與閱文（0772）宣布達成戰略合作，閱文集團成為全國第二家「國家圖書館互聯網信息戰略保存基地」，表面看對業務沒有實際上的作用，但有消息就炒，閱文昨日也漲12%。

教育股雖有政策風險 趁回落可短炒

異動向下的板塊有教育股，國家主席習近平昨午主持中央全面深化改革委員會第十五次會議，當中通過《關於新時代振興中西部高等教育的若干意見》和《關於規範民辦義務教育發展的實施意見》。要求強化民辦義務教育規範管理，營造良好教育生態。

市場擔心民辦教育再出政策風險，天立教育（1773）、楓葉（1317）大跌23%及18％，高等教育股相對較佳，跌幅多在2%至5%。特朗普正考慮限制中國學生到美國留學，此舉對於內地高等教育股應有利，昨日的回落會是短炒的低吸機會。

A股上市的圓通速遞發出公告，指控股股東及實際控制人向阿里巴巴（9988）以每股17.406元人民幣，轉讓12%股權，約3.79億股，涉及資金近66億元人民幣。交易完成後，阿里巴巴將持有公司22.5%股權。港股上市的圓通速遞早市飈升逾倍，午後炒作更是瘋狂，最終暴漲2.6倍。

圓通爆炒主因是市值細、流通量低、有阿里因素，再加上壹傳媒（0282）暴漲在前所致。急升過後升跌難測，但其他物流股也可看看。受到疫情影響，物流股生意量急增，順豐收入盈利齊升，股價由上半年低位至今急升一倍。

物流園業務將進收成期 深國可回勇

深圳國際雖不是速遞股，但集團物流業務也表現穩定，當中物流園已在全國共28個物流節點城市實現佈局，投入運營的項目增加至20個，總運營面積達214萬平方米，綜合出租率約85%，出租率維持穩定水平。但受疫情及免租影響，物流業務的整體收入及股東應佔盈利分別較去年同期下跌4%及19%至16.29億元及1.42億元。可以預期，未來數年物流園業務將進入收成期。再配合收費公路和航空業務明年復蘇，現時的低價會是理想的入市位。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

李嘉誠資助家用病毒檢測技術 冀引入香港 周凱旋：盼港勿成中央負擔
李嘉誠資助家用病毒檢測技術 冀引入香港 周凱旋：盼港勿成中央負擔
Zoom持股值110億美元 相當李嘉誠1/3身家
Zoom持股值110億美元 相當李嘉誠1/3身家
李澤鉅長女任李嘉誠基金會董事
李澤鉅長女任李嘉誠基金會董事
科指勁升3%破頂 阿里京東新高
科指勁升3%破頂 阿里京東新高
人民幣昨日微跌 終止8連升
人民幣昨日微跌 終止8連升
ARPU跌不停 數碼通寄望5G 推5G家居寬頻 冀新iPhone帶動上客
ARPU跌不停 數碼通寄望5G 推5G家居寬頻 冀新iPhone帶動上客
企業「還息不還本」延長半年
企業「還息不還本」延長半年
惠譽：處理不良貸款目標倍增 內銀利潤恐急跌
惠譽：處理不良貸款目標倍增 內銀利潤恐急跌
全球創新指數 港排11
全球創新指數 港排11
證監撤私人開放式基金型公司投資限制
證監撤私人開放式基金型公司投資限制
康希諾疫苗改與俄合作 與加拿大合作遇波折 股價挫一成後急彈
康希諾疫苗改與俄合作 與加拿大合作遇波折 股價挫一成後急彈
蒙牛交易失敗後 麒麟重售澳子公司
蒙牛交易失敗後 麒麟重售澳子公司
澳洲30年來首陷技術衰退 上季GDP收縮7% 有紀錄最差
澳洲30年來首陷技術衰退 上季GDP收縮7% 有紀錄最差
「小非農」遜預期 道指早段升200點
「小非農」遜預期 道指早段升200點
父母居家陪子女 LEGO業績做好
父母居家陪子女 LEGO業績做好
李曉佳：南方科指ETF癲價事件怎善後？
李曉佳：南方科指ETF癲價事件怎善後？
技術取勝：澳博有望向上突破
技術取勝：澳博有望向上突破
雲頂香港財困 賣夜總會救亡
雲頂香港財困 賣夜總會救亡
團結基金廣告累事 希瑪出通告護董事
團結基金廣告累事 希瑪出通告護董事
劉思明：科技股火熱 TCL電子調整後可取
劉思明：科技股火熱 TCL電子調整後可取
周顯：賭廳變「國企」繼續生存
周顯：賭廳變「國企」繼續生存
湯文亮：代理掌握分析員不知數據
湯文亮：代理掌握分析員不知數據
君柏今年首宗二手即蝕讓 4房3800萬易手 業主持貨4年實蝕逾160萬
君柏今年首宗二手即蝕讓 4房3800萬易手 業主持貨4年實蝕逾160萬
馮煒光950萬沽海怡3房 9年賺七成
馮煒光950萬沽海怡3房 9年賺七成
投資者西環舖撻訂損失210萬
投資者西環舖撻訂損失210萬
TOWNPLACE SOHO加推140伙 加租最多5%
TOWNPLACE SOHO加推140伙 加租最多5%
OMA by the Sea特色戶3180萬沽雙破頂
OMA by the Sea特色戶3180萬沽雙破頂
交通網絡趨成熟 中山樓看高一線
交通網絡趨成熟 中山樓看高一線
「售後包租」標榜回報高 宜小心
「售後包租」標榜回報高 宜小心
灣區須知：港澳台胞申居住證 享內地福利
灣區須知：港澳台胞申居住證 享內地福利
「80後」潘解頤：無懼疫情酒店搶客 逆市拓「共居」
「80後」潘解頤：無懼疫情酒店搶客 逆市拓「共居」
收取業主管理費可擴展性強
收取業主管理費可擴展性強